Meterologia

Temperaturas amenas dão as boas-vindas ao novo ano no Luxemburgo

Redação A passagem para 2023 faz-se, no Grão-Ducado, sem previsão de chuva e com valores acima dos 12ºC.

As previsões meteorológicas para este fim de semana trazem bons auspícios aos festejos de ano novo, no Luxemburgo, sobretudo aos que sejam realizados na rua.

Segundo o Meteolux, este sábado, e depois de levantado o alerta amarelo, que vigorou parte da manhã devido aos ventos fortes, os termómetros deverão atingir os 16ºC durante a tarde e os 13ºC durante a noite.

Além das temperaturas amenas, também não há previsão de chuva.

No domingo, o sol deverá mesmo espreitar e, apesar de uma ligeira descida, as temperaturas deverão manter-se amenas, com a previsão de máximas entre os 13ºC e os 15ºC e de mínimas entre os 9ºC e os 11ºC.

