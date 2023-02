Instituto de estatística luxemburguês está à procura de 30 participantes para um estudo sobre as dificuldades das famílias.

Tem problemas financeiros? O Statec quer falar consigo

Diana ALVES Instituto de estatística luxemburguês está à procura de 30 participantes para um estudo sobre as dificuldades das famílias.

O Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) está à procura de 30 voluntários para um estudo sobre as dificuldades financeiras dos residentes.

Numa nota divulgada à imprensa, o Statec frisa que a crise energética e a inflação estão a afetar inúmeros agregados familiares, agravando a situação das pessoas com dificuldades e atingindo também pessoas que antes não tinham dificuldades económicas.

Por essas razões, o organismo "em colaboração com o Instituto luxemburguês de investigação sócio-económica (LISER, na sigla original), querem tentar compreender as consequências da crise e saber se os residentes conhecem as diferentes ajudas públicas disponíveis, se as utilizam e se elas são suficientes", lê-se na nota.

O gabinete de estatísticas lança então um apelo a 30 participantes para entrevistas individuais. Entre as condições, os participantes têm de ter dificuldades financeiras, considerar que a situação financeira em que se encontram é difícil e não conhecer ou não ter pedido todas as ajudas disponíveis.

Existem, atualmente, alguns apoios como para ajudar a pagar a renda, custos da energia ou o aumento geral dos preços.

A entrevista individual tem a duração de cerca de uma hora e meia, em "ambiente descontraído", cujo local pode ficar à escolha do participante. O instituto de estatística garante que "os dados serão tratados de forma absolutamente confidencial".

Os participantes receberão uma compensação simbólica de 30 euros.

Os interessados devem entrar em contacto com o Statec através do email statec@comgouv.lu ou do número de telefone +352 247 84399.



