Teletrabalho

Transfronteiriços belgas podem continuar em teletrabalho até ao fim de 2021

Susy MARTINS Os transfronteiriços belgas que trabalham no Luxemburgo vão poder continuar a trabalhar a partir de casa pelo menos até 31 de dezembro de 2021.

O prolongamento do teletrabalho para combater a pandemia foi anunciado pelo Ministério das Finanças do Grão-Ducado.

A medida extraordinária permite aos trabalhadores transfronteiriços continuarem afiliados à Segurança Social luxemburguesa, sem perder as prestações sociais. Isto porque uma diretiva europeia prevê a perda de afiliação caso o funcionário trabalhe mais de 25% do seu tempo no país de residência.

Encontro entre o Luxemburgo e a Bélgica benéfico para os transfronteiriços Os transfronteiriços belgas têm mais 10 dias de teletrabalho isentos de impostos por ano, foi hoje acordado pelos dois estados. Esta é a maior novidade do "Gaichel XI", cimeira entre o Grão-Ducado e os vizinhos belgas.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna regozija-se com o acordo, defendendo que “constitui um dispositivo essencial na luta contra a pandemia, permitindo que os transfronteiriços trabalhem em segurança”.

O Luxemburgo emprega atualmente cerca de 48.000 transfronteiriços da vizinha Bélgica. O mesmo acordo também já foi assinado com a França e a Alemanha.



