Teletrabalho e digitalização no topo das prioridades da modernização das comunas

Henrique DE BURGO O teletrabalho, a digitalização e os desafios da comunicação são as prioridades apontadas pelas autarquias do país num inquérito lançado pelo Ministério do Interior sobre a modernização da organização do trabalho no setor comunal.

Segundo o Ministério do Interior, o inquérito tinha como objetivos avaliar o funcionamento dos serviços e a organização do trabalho durante a crise pandémica e tirar também conclusões para a gestão das administrações no período pós-crise.

Os resultados da pesquisa demonstram uma forte vontade dos autarcas em digitalizar mais procedimentos e modernizar a organização do trabalho, explicou a ministra da tutela, Taina Bofferding, em comunicado. Entre os funcionários inquiridos que trabalharam à distância durante a crise, a grande maioria considera que o seu trabalho pode ser feito através de teletrabalho em tempos normais.

No entanto, são necessárias ainda mais medidas técnicas, informáticas e organizacionais para melhorar futuramente o trabalho à distância. Taina Bofferding refere que "cerca de 76% dos autarcas que participaram na pesquisa mostram-se a favor de que os funcionários possam recorrer ao teletrabalho em horários normais, mas a grande maioria insiste na necessidade de se desenvolver um enquadramento claro e de limitar o teletrabalho a dois ou três dias por semana". Um enquadramento que, segundo a ministra, será elaborado com os parceiros sociais.

Na Função Pública não há direito a teletrabalho Face ao aumento de casos de infeção ligados à covid-19 no Luxemburgo, o primeiro-ministro Xavier Bettel apelou a que empresas e empregados recorram novamente mais ao teletrabalho.

Ainda de acordo com os dados do inquérito, mais da metade dos autarcas afirmam que a crise gerou novas necessidades em termos de digitalização. São precisos mais equipamentos informáticos para o trabalho à distância e videoconferências. E pede-se ainda a introdução de assinaturas eletrónicas e a criação de um portal centralizado para procedimentos administrativos.

