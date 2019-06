Estudo afirma que a tecnologia moderna está a causar a mudança do esqueleto humano.

Telemóveis causam crescimento de novos ossos nos crânios dos adolescentes

Ana Patrícia CARDOSO Estudo afirma que a tecnologia moderna está a causar a mudança do esqueleto humano.

Os telemóveis tomaram conta de assalto a vida moderna. Confia-se praticamente tudo nesse objeto que já é praticamente uma extensão do corpo. Contas no banco, assuntos de trabalho, encomendas de comida, pagamento de parquímetro e por aí em diante. Para os jovens, que já nasceram na era da tecnologia, começam a notar-se, inclusive, mudanças fisiológicas devido a esta dependência tecnológica.

Um estudo realizado por investigadores da Universidade de Queensland pode ser a primeira vez que se documenta essa adaptação do esqueleto humano à presença da tecnologia na vida do dia-a-dia. O trabalho foi publicado na Nature Research, em 2018, mas mereceu nova atenção graças a uma investigação da BBC, "Como a vida moderna está a transformar o esqueleto humano", divulgada em junho.

Os cientistas argumentam que os 'smartphones' ou outros dispositivos eletrónicos causam contorçao do esqueleto humano, exigindo que as pessoas inclinem a cabeça apara a frente para ver melhor os ecrãs. É por isso que os jovens surgem com espinhos que parecem pequenos chifres na parte de trás do crânio, acima do pescoço que, na verdade, são esporões ósseos causados pela inclinação e pelo deslocamento do peso da coluna para os músculos na cabeça, levando ao crescimento ósseo de tendões e ligamentos.

Estas formações têm sido chamadas de "chifres de cabeça", "ossos do telefone" ou "inchaços estranhos". Ao Washington Post, David Shahar, um dos autores da investigação, disse que a forma com cada um chama a esta deformação "depende da imaginação. Podemos dizer que parece o bico de um pássaro, um chifre, um anzol." No entanto, o investigador alerta que este problema na coluna pode causar dores de cabeça crónicas ou dores no cimo das costas e do pescoço.

Foto: Nature Research

Para os autores do artigo, a "questão importante é o que o futuro reserva para as populações de jovens adultos quando o desenvolvimento de um processo degenerativo é evidente num estágio tão inicial de suas vidas". Mark Sayers, supervisor e co-autor do trabalho, afirma que a questão não está na deformação em si mas sim que esta "é um presságio de que alguma coisa errada acontece, um sinal de que a cabeça e o pescoço não estão em configuração correta".



Será que a solução é evitar a tecnologia para reverter o processo degenerativo? Sayers diz que não. "O que precisamos é de mecanismos que reflitam como a tecnologia se tornou importante nas nossas vidas." Por exemplo, nas escolas, deveriam ensinar-se e praticar-se estratégias de postura que podem ser usadas em todos os momentos da vida.





