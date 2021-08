Esta opção vai permitir que as imagens desapareçam da conversa depois de terem sido abertas.

WhatsApp lança opção de visualização única para fotos e vídeos

As fotografias e os vídeos partilhados no WhatsApp já não têm de ficar registados permanentemente na rede social. A aplicação acaba de anunciar uma nova funcionalidade que permite uma visualização única de fotos e vídeos, que desaparecem da conversa após terem sido abertas, refere o blogue da rede.

O objetivo desta mudança é dar aos utilizadores mais controlo sobre a sua privacidade, que servirá para proteger a partilha de conteúdos mais sensíveis ou privados.

Para isso, e tal como já acontece com as mensagens, explica o blogue, os ficheiros de visualização única são protegidos por uma "encriptação ponto a ponto, ou seja, o WhatsApp não os consegue ver" além de serem assinalados como novos ícones de visualização única.

"Após o ficheiro ter sido visualizado, a mensagem irá aparecer como "aberta" para evitar qualquer confusão sobre o que estava a acontecer na conversa naquele momento", acrescenta a informação.

Estes ficheiros multimédia não serão guardados em galerias ou arquivos de fotos do destinatário e depois de serem visualizados não poderão ser vistos novamente. Também não vai ser possível reencaminhar, guardar, marcar ou partilhar fotos ou vídeos que tenham sido enviados ou recebidos no modo de visualização única.

Contudo, a nova funcionalidade não mostra de forma automática se o recetor da foto ou imagem a visualizou. Isso acontecerá se este tiver os recibos de leitura ativados. Se os ficheiros não forem abertos no prazo de 14 dias após o envio, serão eliminados da conversa.

Os ficheiros multimédia de visualização única podem, ainda assim, ser restaurados através de cópias de segurança se a mensagem não tiver sido aberta aquando da criação da cópia de segurança. Se as fotos ou os vídeos já tiverem sido abertos, não poderão ser restaurados.

Para enviar imagens de visualização única será preciso selecionar sempre a opção de ficheiros multimédia de visualização única.



Embora esta nova opção vise dar mais segurança e privacidade aos utilizadores de WhatsApp, a rede adverte para que estes não enviem fotos ou vídeos com a opção de visualização única ativada a pessoas que não conhecem ou em que não confiem, porque, lembram, há sempre a possibilidade de quem recebe e abre esses conteúdos poder fazer "uma captura ou gravação do ecrã com os ficheiros multimédia abertos antes de desaparecerem" ou "tirar uma foto ou gravar um vídeo dos ficheiros multimédia antes de desaparecerem com uma câmara ou outro dispositivo" externos.



Os utilizadores têm também a possibilidade de denunciar ficheiros de visualização única à rede, que os armazenará nos seus servidores por algumas semanas, após a respetiva partilha.

A funcionalidade de visualização única é lançada globalmente esta semana.

