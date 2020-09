Projeto quer criar sinergias com entre as entidades estatais e as empresas tecnológicas e acelerar a inovação digital na administração pública.

Tecnologia. Governo lança GovTech Lab luxemburguês

O Ministro Delegado para a Digitalização, Marc Hansen, anunciou esta terça-feira, 15 de setembro, no ICT Spring 2020, a criação, em breve, do Laboratório GovTech ( GovTech Lab) do Luxemburgo.

Entre os objetivos desse projeto está o de "acelerar a inovação tecnológica na administração pública através de eventos como os desafios inovadores. Estes eventos permitirão ao CTIE [Centro Estatal de Informação e Tecnologia] trabalhar em estreita colaboração com actores externos para desenvolver soluções GovTech eficientes e inovadoras", afirmou Marc Hansen.

Trata-se de uma abordagem aberta sobre deverá assentar a política de inovação e que se desenvolverá, de acordo com o comunicado do governo, a partir da recolha, por parte do CTIE e do Ministério de Digitalização, da recolha de "ideias, competências ou tecnologias inovadoras de empresas, start-ups, trabalhadores independentes ou investigadores que desejem apoiar e reforçar a inovação nos serviços públicos".

O 'Laboratório GovTech' está em fase de preparação e ao longo dos próximos meses, Marc Hansen promete o anúncio de mais detalhes sobre a iniciativa.

