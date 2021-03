A partir de 6 de abril, os cinemas, ginásios e restaurantes ao ar livre, entre outros, deverão reabrir. O pré-requisito é um teste rápido diário negativo, disse na quinta-feira o ministro-presidente Tobias Hans.

Teatros, cinemas, restaurantes. Sarre alivia restrições depois da Páscoa

Ana Patrícia CARDOSO A partir de 6 de abril, os cinemas, ginásios e restaurantes ao ar livre, entre outros, deverão reabrir. O pré-requisito é um teste rápido diário negativo, disse na quinta-feira o ministro-presidente Tobias Hans.

Logo após a chanceler alemã, Angela Merkel, voltar atrás na paralisação da Páscoa, admitindo que foi "um erro seu" pensar em fechar o país nesses dias, o Sarre avança com um alívio das medidas restritivas.

"Decidimos flexibilizar as restrições à vida privada e pública", anunciou em conferência de imprensa nesta quinta-feira, o ministro-presidente desta região alemã, Tobias Hans.

Merkel volta atrás em paralisação na Páscoa. "Decisão foi um erro meu" Em apenas dois dias, a chanceler Angela Merkel e os líderes dos 16 estados da Alemanha voltaram atrás em impor medidas mais rigorosas durante a Páscoa.

Logo após o fim de semana da Páscoa, a partir de seis de abril, os cinemas, ginásios e restaurantes ao ar livre, entre outros, deverão reabrir. Será obrigatório um "teste rápido negativo do próprio dia" para poder permanecer nos sítios, avançou o governante.

O Sarre tem cerca de um milhão de habitantes e esta decisão é sobretudo simbólica, num momento em que a população alemã tem-se mostrado bastante descontente com as decisões tomadas pelo governo no combate à pandemia de covid-19. O país atravessa um dos momentos mais desafiantes, com o número de casos diários a ultrapassar os 15 mil, muito por causa da presença de variantes como a britânica, altamente contagiosa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.