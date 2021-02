Teatro contra a violência doméstica arrancou em português e vai agora chegar a todos

O projeto começou em 2011 com peças em português, e agora será alargado para chegar a todas as comunidades do país.

O projeto começou em 2011 com peças em português, e agora será alargado para chegar a todas as comunidades do país.

O Governo e a associação Art Attitudes acabam de assinar uma convenção sobre o lançamento de um projeto de 'teatro de prevenção' para lutar contra a violência doméstica.

De acordo com o Ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens, a iniciativa será lançada a nível comunal. O ministério de Taina Bofferding lembra que o conceito começou em 2011 com um projeto da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL), em português e dirigido à comunidade lusófona, tendo voltado a subir ao palco em 2018.

A iniciativa é agora retomada por Taina Bofferding, só que desta vez será proposta em várias línguas. Na prática, em palco, serão encenadas diferentes situações de violência doméstica para apresentar as várias facetas do problema. Trata-se de uma “abordagem participativa”, já que “o público é convidado a assumir um papel ativo e a exprimir-se sobre os assuntos”.

Estão previstas meia dúzia de representações para este ano, em função da situação sanitária, sendo que as peças irão decorrer em quatro línguas: luxemburguês, francês, alemão e inglês.

Em comunicado, o ministério frisa que o objetivo deste projeto, que conta com o apoio da Escola do Teatro, é desfazer tabus e estigmas em torno da violência doméstica.

Com a iniciativa, o Governo quer sensibilizar o público sobre a igualdade entre mulheres e homens e sobre o impacto dos estereótipos de género, estimular a tomada de consciência e a reação por parte da sociedade, assim como informar sobre a existência de ferramentas legais que penalizam a violência doméstica.



