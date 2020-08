O aparelho tem capacidade para quatro passageiros e poderá deslocar-se a 120 km por hora.

Taxi aéreo da Airbus completa o seu primeiro voo autónomo

O CityAirbus, um 'táxi aéreo' autónomo, fez o seu primeiro voo totalmente automático na semana passada na Baviera, Alemanha, sob o olhar atento dos funcionários e dos meios de comunicação social, de acordo com um vídeo publicado no YouTube pela Airbus Helicopters.

A gravação mostra os operadores a controlar remotamente a aeronave, que se eleva vários metros acima da pista e depois aterra em segurança.

A empresa, uma subsidiária do grupo aeronáutico europeu Airbus, precisou que no final de agosto o avião será transferido para Manching, na Baviera, Alemanha, onde será submetido a vários testes de voo avançado num ambiente seguro onde "possa expandir ainda mais a sua capacidade de voo".

O CityAirbus, que fez o seu primeiro voo de descolagem em maio de 2019, é um veículo de quatro lugares, totalmente elétrico, um protótipo 'multicopters' que se concentra no progresso da descolagem e aterragem vertical elétrica pilotada remotamente.

Até à data, a aeronave já realizou mais de cem voos de teste. Com capacidade para quatro passageiros, o CityAirbus pode viajar a cerca de 120 quilómetros por hora em percursos fixos com um alcance de até 15 minutos.

O objetivo da empresa é "transferir as viagens urbanas para o ar de uma forma sustentável" com o CityAirbus, que tem quatro unidades de propulsão de grande altitude com condutas e oito hélices que funcionam com motores elétricos para garantir uma baixa emissão de ruído.

Segundo a revista Travel + Leisure, o CityAirbus poderia mudar a forma como nos deslocamos nas cidades, reduzindo o tráfego. Neste sentido, salienta que a aeronave não precisa de um condutor, o que poderia ser uma "grande vantagem" se, por exemplo, a pandemia de covid-19 se prolongar.

