Taxa sobre bebidas açucaradas e doces no Luxemburgo?

Diana ALVES Mais de 16% dos alunos dos 9 aos 10 anos tinham excesso de peso em 2019/2020 no país.

A introdução de uma taxa sobre as bebidas açucaradas e outros doces não está completamente fora dos planos do Governo luxemburguês.

Questionada sobre o assunto pelos deputados Josée Lorsché e Marc Hansen, do Déi Gréng, a ministra da Saúde reconhece que essa é uma estratégia que tem sido adotada por vários Estados-membros e que "força os produtores a rever a quantidade de açúcar em certas bebidas, por exemplo".

Segundo Paulette Lenert, estão a ser estudadas neste momento "diferentes abordagens nesta matéria para analisar em que medida poderão ser transpostas para o contexto luxemburguês".

Na questão dirigida à ministra da Saúde, os deputados ecologistas queriam também saber se a taxa de obesidade infantil aumentou no Luxemburgo durante a pandemia, à semelhança do que aconteceu nos países vizinhos.

De acordo com Lenert, o efeito dos sucessivos confinamentos na obesidade infantil ainda não é conhecido, mas se a tendência for a mesma dos últimos cinco anos, as notícias não serão boas.

A ministra da Saúde refere que o próximo estudo EHIS sobre obesidade, nutrição e atividade física no Luxemburgo, para o período 2019-2024, só será tornado público em 2025. Para já, não é possível tirar conclusões sobre os efeitos da pandemia.



No entanto, a última edição daquele estudo já tinha revelado um aumento da obesidade no Luxemburgo em todas as categorias de idade, à exceção do grupo dos 35-44 anos e do grupo das pessoas a partir dos 75.

Em relação às crianças e adolescentes, os dados recolhidos durante as visitas médicas às escolas nos anos anteriores ao início do primeiro confinamento dão também conta de uma "tendência crescente" da taxa de excesso de peso e obesidade. Esses dados revelaram, por exemplo, um aumento da obesidade entre as crianças com mais de 12 anos.

Outra das conclusões que salta à vista diz respeito ao aumento do número de crianças com excesso de peso: 16,4% dos alunos dos 9 aos 10 anos tinham excesso de peso em 2019/2020. No ano letivo de 2015/2016, essa percentagem era de 10,2%.



