Luxemburgo

Taxa de desemprego em maio foi a mais baixa desde 2008

Os dados do desemprego relativos ao mês de maio voltam a confirmar que o mercado de trabalho luxemburguês continua a evoluir de forma positiva.

No mês passado, o número total de desempregados inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) foi de 13.946, o que representa uma diminuição de 19,6% face a maio de 2021. A taxa de desemprego situa-se, assim, nos 4,6%, e para encontrar valores semelhantes é preciso recuar a finais de 2008. Mesmo antes da pandemia, em janeiro de 2020, o desemprego situava-se nos 5,4%.

O número de candidatos a um posto de trabalho está a recuar em todas as categorias, à exceção daqueles inscritos há menos de quatro meses. Nessa categoria houve um aumento de 6%. Além disso, o número de novos inscritos também aumentou. No mês de maio inscreveram-se 2.140 pessoas, mais 13,8% que em maio do ano passado.

Já o número de residentes desempregados que recebem o subsídio de desemprego completo diminuiu 23% no espaço de um ano, para os atuais 6.925. O número de beneficiários de uma medida em prol do emprego é de 4.531.

Em relação às ofertas de trabalho, os empregadores notificaram a ADEM de 4.812 novas vagas em maio passado, o que corresponde a um aumento de 21,5% em relação ao mês homólogo de 2021.

No total, a 31 de maio deste ano existiam 13.253 anúncios de emprego, um novo recorde.



