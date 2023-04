A medida é uma das grandes linhas do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima apresentado esta segunda-feira pelo Governo.

Taxa de CO2 será aumentada até aos 45 euros por tonelada em 2026

A taxa de CO2 deverá aumentar progressivamente em cinco euros por tonelada a cada ano, até atingir os 45 euros por tonelada em 2026.

A medida é uma das grandes linhas do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC), que foi apresentado esta segunda-feira na comissão parlamentar do Ambiente, pela ministra Joëlle Welfring e pelo ministro da Energia, Claude Turmes.

A subida gradual da taxa está relacionada com o conceito de "transição justa", no âmbito do combate às alterações climáticas através da mudança para fontes energéticas não poluentes.

De acordo com este conceito, as receitas do imposto sobre as emissões CO2 devem ser utilizadas para "investir na transição energética e para financiar medidas de compensação social", como o crédito fiscal para famílias de baixos rendimentos e o subsídio de custo de vida.

Já no que respeita à energia, o Governo quer ir mais longe do que as metas anteriormente traçadas, revendo a quota de energias renováveis no cabaz energético até 2030 para uma fasquia entre os 35% e os 37% no novo plano, face aos 25% definidos anteriormente.

Este objetivo divide-se em várias áreas, incluindo a eletricidade (promoção da energia eólica e fotovoltaica), aquecimento (através da promoção de bombas de calor) e transportes (apostando na mobilidade elétrica em particular), detalha a informação disponibilizada no site do Parlamento.

Estes objetivos deverão ser apoiados por diferentes vias, que passam por regimes de apoio climático, promoção de centrais fotovoltaicas ou pela obrigação de preparar certos edifícios para instalações fotovoltaicas. Ainda que o plano preveja medidas obrigatórias, como esta última, ou mesmo proibições, a ideia geral é apostar num modelo baseado em incentivos e utilizar as obrigações apenas como último recurso, refere o mesmo texto.

Na comissão, Claude Turmes deu como exemplo o objetivo de reduzir gradualmente a utilização de aquecimento por combustíveis fósseis ("phase-out") a favor de bombas de calor. Neste caso, o primeiro passo será encorajar as pessoas a fazer uma mudança voluntária, oferecendo incentivos e dando apoio à "organização" dessa mudança, promovendo por exemplo o diálogo com os proprietários de edifícios.

Por outro lado, estão previstas transições assentes em métodos mais restritivos, como permitir apenas a substituição de um sistema de aquecimento por um novo sistema de aquecimento com um mínimo de 70% de energia renovável. Mesmo assim, estas só serão consideradas se a transição voluntária se revelar "demasiado lenta ou insuficiente" para atingir as metas climáticas definidas.

O texto com as medidas concretas do plano, cuja atualização deverá ter em conta a consulta pública sobre o 'Energie- a Klimaplang fir Lëtzebuerg', que decorre até 16 de maio, será posteriormente apresentado aos deputados.

