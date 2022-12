Os 3200 milhões desaparecidos teriam sido instrumentais para criar um Portugal mais desenvolvido, mais equilibrado, mais justo.

Opinião Sociedade 4 min.

Economia

TAP Babá e os 40 ladrões

Hugo GUEDES Os 3200 milhões desaparecidos teriam sido instrumentais para criar um Portugal mais desenvolvido, mais equilibrado, mais justo.

Uma cultura da impunidade e do salve-se quem puder; imbuída de uma mentalidade asquerosa – mas infelizmente muito comum – de que os dinheiros públicos não são de ninguém, e como tal desviá-los em proveito próprio é uma espécie de crime sem vítima; uma podridão moral que se aproveita das lacunas do sistema (tantas vezes criadas propositadamente) para se orientar... porque iria a secretária de Estado ser diferente dos outros em redor? A nova funcionária pública só não iria aproveitar as oportunidades se não o conseguisse.

E foi assim que Alexandra Reis, ao fim de menos de dois anos na TAP recebendo 20 500 euros mensais – ou seja, um salário duas vezes e meia superior ao do presidente da República – obteve, possivelmente graças a um currículo brilhante e uma capacidade de trabalho inesgotável, um novo emprego na Navegação Aérea de Portugal (um instituto público tutelado pelo mesmo ministério que tutela a companhia aérea). Chegou então a um acordo amigável com a TAP para uma rescisão que lhe permitisse ocupar as novas funções. Um acordo mesmo muito amigável (mas mesmo muito) que não só dava à antiga administradora umas férias retemperadoras de quatro meses, como a indemnizava em 500 mil euros – apesar da vontade em sair vir da trabalhadora e não da empresa.

O caso veio a público agora, poucos dias depois de a mesma pessoa, engenheira electrotécnica de formação, e possivelmente devido a um currículo estelar e uma capacidade de trabalho sobre-humana, ter sido nomeada como nova secretária do Estado do Tesouro, encarregada de velar pela boa administração dos cofres públicos. Parece ficção, mas não é.

A lista de roubos públicos recentes praticados pela TAP – só os conhecidos, claro – é leitura para estragar qualquer Natal. Os 79 carros BMW comprados para os administradores vieram chocar-nos em Outubro; no mesmo mês, foi noticiado que a gestora da transportadora aérea, a francesa Christine Ourmières-Widener, tinha acabado de contratar uma amiga dos copos, Isabel Nicolau, para directora, sem que nada a recomendasse para o cargo a não ser precisamente o mais importante: a cunha.

O som de fundo? Prejuízos milionários e despedimentos colectivos. No ano passado, enquanto a empresa mandava embora 200 pessoas em Portugal, dois directores de recursos humanos filmavam alegremente no Instagram as suas aventuras para recrutar pessoas na baixa de Madrid. O que importa não é o mérito ou a competência, é sempre estar do lado certo do nepotismo; como em 2019, quando após (mais um) ano de prejuízos a TAP decidiu dar prémios no total de 1,17 milhões a alguns, mas só alguns, dos seus trabalhadores. Foi assim que 18 mil euros foram parar à conta de Stéphanie Silva, a esposa de Fernando Medina, o ministro das Finanças que acaba de nomear a extraordinária Alexandra Reis (42 mil euros de prémio) para o governo. Uma vez nas Finanças, será dela a decisão de libertar ou não a tranche de mais 990 mil milhões de euros do dinheiro dos contribuintes para pagar o buraco sem fundo da TAP. Favores com favores se pagam...

A TAP é uma pocilga milionária, um insulto à decência e um assalto aos contribuintes feito para ajudar os bolsos de uns poucos e pagar favores aos apaniguados políticos.

Ainda se, como mínimo, quem paga – os contribuintes portugueses, eternos únicos prejudicados – obtivesse em troca algum bem ou serviço que o justificasse! Mas o período de Natal relembra-nos, de forma dolorosa, a TAP em todo o seu esplendor: aviões sistematicamente atrasados, voos cancelados, uma relação com o cliente do mais antipático, antiquado e arrogante que possa existir, e tudo a preços de exploração das bolsas dos portugueses, sobretudo emigrantes.

Aí reside um dos segredos menos secretos, e também mais abjectos, da transportadora: fica muito mais barato, por exemplo, comprar uma viagem Luxemburgo-Lisboa-Madrid e depois sair em Lisboa, não usando o último voo, que comprar directamente um Luxemburgo-Lisboa. Quem viaja de ou para Portugal como origem ou destino, paga valores absurdos pela sua viagem. Mas se a viagem for, por exemplo, de Frankfurt para Toronto, ou de Milão para o Rio, e só usar Lisboa como escala... abracadabra!, os valores caem por aí abaixo e as promoções são diárias. O que acontece é que os viajantes portugueses subsidiam os restantes.

A TAP é uma pocilga milionária, um insulto à decência e um assalto aos contribuintes feito para ajudar os bolsos de uns poucos e pagar favores aos apaniguados políticos. Os muitos milhões desaparecidos neste buraco negro (3200 até ao momento desde a sua re-nacionalização) teriam sido instrumentais para criar um Portugal mais desenvolvido, mais equilibrado, mais justo e melhor para as suas populações – e quem sabe até com uma rede de comboios.

Em vez disso só temos uns brinquedinhos poluentes para mostrar ao mundo. Triste sina.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.