Também vamos censurar a Masha e o Urso?

Raquel RIBEIRO

O Kremlin bloqueou seis canais de notícias na Rússia devido à sua cobertura da guerra na Ucrânia. É uma medida que o Kremlin costuma tomar: fechar canais de notícias que digam o que o poder não quer ouvir. A União Europeia acabou de fazer exactamente o mesmo ao silenciar em toda a Europa os sinais da Rússia Today (RT, e subsidiárias como a Redfish) e Sputnik, com o apoio dos "braços armados" que de vez em lhe convêm, o Facebook, o Instagram, o YouTube e também o Twitter."

O argumento da UE é que a RT é a arma da propaganda russa, que está ao serviço do Kremlin, e que por isso deve ser silenciada. Cito Ursula Von der Leyen: "Noutro passo sem precedentes, proibiremos na UE a máquina de media do Kremlin. Os canais Russia Today e Sputnik, assim como suas subsidiárias, não poderão mais espalhar as suas mentiras para justificar a guerra de Putin e semear a divisão na nossa União. Por isso, estamos a desenvolver ferramentas para banir desinformação tóxica e prejudicial na Europa."

Sabem quem fala assim quando decide censurar media ocidentais? A China. Parece que o paradoxo da tolerância das democracias liberais está no grau mínimo da existência na Europa Prémio Nobel da Paz. E as pessoas aplaudem com pouca noção de como este "sem precedentes" abre a porta a outras decisões superimpostas na limitação dos nossos direitos no acesso à informação.

Se estivéssemos todos dependentes do que nos diz a tríade das agências noticiosas no mundo (AP, AFP, Reuters), dos grandes jornais com as mesmas coberturas (New York Times, Washington Post, Guardian), depois secundadas pela dança das cadeiras sempre quentes dos comentadores na CNN (em Portugal e na "sede"), não saberíamos da informação veiculada nos últimos dias pela Intercept (já foram heróis apaparicados pelos media ocidentais desde o saudoso tempo dos Panama Papers, mas caíram em desgraça porque não convém estar sempre a desafiar o poder).

O Facebook fechou as contas da RT a pedido da UE. Mas a Intercept teve acesso a comunicados internos do Facebook que revelavam, na semana passada, que a plataforma ia passar a "permitir elogios ao Batalhão Azov [milícia nazi na Ucrânia] ao elogiar explícita e exclusivamente o seu papel na defesa da Ucrânia OU o seu papel como parte da Guarda Nacional da Ucrânia". Recapitulando: propaganda do Kremlin no Facebook, não. Propaganda nazi no Facebook, sim.

Mais sensato, o Reino Unido anunciou que o seu regulador de media vai investigar e avaliar a cobertura da guerra na Ucrânia pela RT e ponderar se revoga a sua licença de emissão. Repare-se: a UE não cortou o sinal da RT porque abriu qualquer inquérito às suas práticas jornalísticas, porque decidiu avaliar se as coberturas da guerra na Ucrânia, ou outras, eram desinformação ou não obedeciam às regras do jornalismo. Fê-lo unilateralmente para censurar um canal.

Colegas jornalistas dizem-me que a RT é a máquina de propaganda russa e por isso deve ser silenciada porque atenta contra a democracia. Também me informam que, na Alemanha, a RT é veículo de perigosa desinformação, com notícias anti-vacinas, anti-ciência, anti-democracia. Não duvido que a Alemanha tenha um problema com a RT, até porque a RT Deutsche tem mais seguidores que a Deutsche Welle. Caberá aos reguladores de media na Alemanha avaliarem essas circunstâncias e agirem com a RT segundo as leis que as enquadram, como caberia à ERC em Portugal, caso fizessem alguma coisa para combater a desinformação ou violações das práticas jornalistas que aqui se promovem regularmente por vários canais oficiais do "mundo livre".

É gravíssimo a UE decidir silenciar um dos canais com mais espectadores/seguidores no mundo como a RT. É gravíssimo comentadores dizerem que o problema é a falta de literacia dos espectadores, com o paternalismo de instâncias superiores a decidir quem é que, afinal, pode e tem direito a ler, ver e (o que) pensar.

Primeiro vêm pela RT e aceitamos. Depois censuram filmes russos em festivais de cinema, e aceitamos. Depois a Disney, a Netflix, a HBO cortam produções russas. Aceitamos. Amanhã retiram do ar a Masha e o Urso? Com 32 milhões de espectadores no YouTube, li no Daily Mail (imprensa livre) especular-se se não seria uma estratégia do Kremlin para incentivar o mau-comportamento nas crianças. Propaganda ou (des)informação?

