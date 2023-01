No entanto, o consumo e uso privado deste tipo de tabaco, cada vez mais popular entre desportistas e jovens, não são interditos.

Sociedade 2 min.

Tabagismo

Tabaco de chupar está na moda, mas é proibido no Luxemburgo

Simon MARTIN No entanto, o consumo e uso privado deste tipo de tabaco, cada vez mais popular entre desportistas e jovens, não são interditos.

A imagem fez correr muita tinta durante o fim do Mundial no Qatar. Numa história do Instagram, o jogador francês Karim Benzema posa ao lado do seu colega de equipa Marcus Thuram, este último segurando uma caixa de snus, um pó de tabaco cuja aparência se assemelha a uma saqueta de chá e que se coloca entre a gengiva e o lábio superior. Thuram não é o único futebolista a usar este "tabaco de chupar".

Cigarros eletrónicos descartáveis e com sabores são proibidos no Grão-Ducado Ministra da Saúde admite que situação pode mudar em breve. Saiba o que são os também denominados cigarros 'puff'.

Como o Virgule escreveu em dezembro passado, Jamie Vardy (Leicester City) e Zlatan Ibrahimović (AC Milan) também apreciam as propriedades estimulantes do snus, especialmente porque o uso desta substância ainda não é considerada como doping. Anteriormente consumidas principalmente nos países nórdicos, estas pequenas saquetas que libertam uma grande fonte de nicotina são mais populares do que nunca. Especialmente entre os jovens. No entanto, são proibidos na maioria dos países europeus, incluindo no Luxemburgo.

Consumo em privado permitido

A comercialização do snus é proibida desde 1992 na União Europeia, com exceção da Suécia. Ao Virgule, o Ministério da Saúde clarifica: "No Luxemburgo, este produto é proibido e não está disponível no mercado. É proibida a colocação no mercado, venda, distribuição ou oferta gratuita, posse com vista à venda, bem como a importação para fins comerciais de tabaco para uso oral."

"Alarmante". Não havia tantos fumadores no Luxemburgo desde 2004 O maior número de fumadores está no intervalo entre os 18 e os 34 anos.

Em termos concretos, isto significa que embora a venda de snus no Luxemburgo seja proibida, o seu consumo em privado não o é. Nesse sentido, o produto pode ser trazido da Suécia mas "não comprado online", disse o ministério. É de notar que a quantidade não deve exceder a regulamentação legal em vigor.

Nicotina equivale a três cigarros normais

Para obter o produto, os consumidores, que estão a tornar-se cada vez mais numerosos, podem contar com revendedores que se juntam nas redes sociais. Alguns poderão pensar que o perigo é menor, dado que, ao contrário de um cigarro convencional, o tabaco não é queimado. No entanto, o nível de nicotina absorvida quando se fuma um snus é equivalente ao de três cigarros.

E as consequências a longo prazo são as mesmas: cancros, problemas nas gengivas, mas também, e sobretudo, dependência. O Ministério da Saúde do Luxemburgo lembra-nos que o snus não deve ser confundido com tabaco de mascar, uma espécie de pastilha elástica que contém nicotina e pode, portanto, ser encontrada em parte no mercado da UE.

O que acontece ao corpo após deixar de fumar Deixar de fumar tem efeitos benéficos quase de imediato

Em ambos os casos, o Ministério da Saúde assegura que estes produtos são "atentamente" controlados pelas autoridades.

"Através dos grupos de trabalho do Conselho da UE, o ministério está também em contacto constante com outros Estados-Membros para trabalhar em conjunto em possíveis medidas para mitigar este fenómeno."

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.