Sociedade

Sven quer percorrer 10 km com a bola nos pés para ajudar crianças no Iraque

Paula SANTOS FERREIRA O objetivo deste atleta de Freestyle que se associou à SOS Village Enfant Monde é chegar aos cinco mil euros em doações. Vai realizar o desafio dia 29 na cidade do Luxemburgo.

No Iraque, as crianças e as suas famílias “estão traumatizadas por anos de devastação, de violência e de conflito”, declara o luxemburguês Sven Fielitz, atleta Freestyle no vídeo sobre esta sua campanha.



Sensibilizado com o sofrimento deste povo, este atleta de Niederanven, decidiu associar-se à SOS Village Enfant Monde Luxembourg e através da sua profissão angariar fundos para ajudar estes menores, naquele país tão martirizado pela guerra.

O desafio é grande e difícil. Mas Sven Fielitz, atleta reconhecido internacionalmente nesta modalidade desportiva, espera conseguir. Por cada 500 euros doados pelas pessoas, o atleta percorre um quilómetro realizando truques com a bola, sem a deixar cair no chão. Truques difíceis, originais que necessitam de grande controlo e perícia. É isto que um futebolista Freestyle faz.

Por mil euros o atleta tem de percorrer dois quilómetros, 2500 euros, cinco quilómetros e assim até aos 5000 euros, o que significa 10 quilómetros de “malabarismos” com a bola nos pés. A campanha termina a dia 29 de fevereiro, dia em que Sven Fielitz irá realizar o seu desafio, na capital do Luxemburgo, entre a Luxexpo e a Place D'Armes.

Para já, o atleta diz-se “otimista” na concretização de conseguir pelo menos, “2500 euros, ou seja, cinco quilómetros”: “É a distância da Luxepo à Place d’ Armes que irei percorrer. Se conseguirmos atingir o objetivo máximo, os cinco mil euros, então irei fazer a viagem de ida e volta”. Sven Fielitz está preparado para os 10 quilómetros, agora a bola está do lado dos doadores.



Tempo está a "esgotar-se"

Até agora, este luxemburguês já conseguiu angariar 1500 euros. E apesar de “sentir-se muito grato” pela solidariedade dos doadores “que já apoiaram” esta causa o atleta confessa-se preocupado.

“Estou grato a todos vocês! Mas, por outro lado, o tempo está a esgotar-se. Faltam menos de duas semanas e ainda não estamos a meio do limite que estabeleci para mim mesmo. O meu desejo é conseguir angariar muito mais dinheiro para poder ajudar o maior número possível de crianças e famílias no Iraque”, declarou ao Contacto Sven Fielitz.

O atleta conta que as pessoas ficam interessadas e “gostam do desafio a que me propus, consideram esta uma forma original de pedir doações para uma causa”. O luxemburguês vinca que “quanto mais dinheiro conseguir mais difícil será para mim concretizar o desafio”, mas quer realizá-lo, e quantos mais quilómetros, melhor.

Por isso, Sven Fielitz frisa que mesmo que as doações sejam de “cinco, 10 ou 20 euros já vão fazer a diferença e é importante as pessoas saberem isso”. O atleta lança o apelo: “Vamos mostrar ao resto do mundo que o Luxemburgo pode unir-se e apoiar as crianças traumatizadas no Iraque”. Clique aqui para saber informações sobre as doações.

Todos estão convidados a doar por esta “boa causa”.