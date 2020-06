Relatório do Eurostat sobre a sustentabilidade na União Europeia mostra os progressos que os estados-membros têm feito. Fome zero e produção e consumo responsável são os objetivos de desenvolvimento sustentável onde o Grão-Ducado mais tem falhado.

Sustentabilidade. Luxemburgo avança nas energias limpas mas abranda na erradicação da fome

Ana TOMÁS Relatório do Eurostat sobre a sustentabilidade na União Europeia mostra os progressos que os estados-membros têm feito. Fome zero e produção e consumo responsável são os objetivos de desenvolvimento sustentável onde o Grão-Ducado mais tem falhado.

O Eurostat - gabinete de estatísticas da União Europeia - publicou esta segunda-feira, 22 de junho, o quarto dos relatórios periódicos que acompanham os progressos na realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela ONU em 2015.

"Inexistência de pobreza", "zero fome", "saúde e bem-estar", "qualidade da educação", "igualdade de género","energia limpa e acessível", "trabalho com direitos e crescimento económico", "indústria, inovação e infra-estruturas", "redução das desigualdades", "sustentabilidade das cidades e comunidades", "produção e consumo responsáveis", "ação climática", "vida terrestre", "paz, justiça e instituições seguras" e "colaboração para os objetivos" são as metas traçadas e avaliadas neste relatório.

De acordo com a análise apresentada na publicação do Eurostat, nos últimos cinco anos, a UE realizou progressos no cumprimento desses objetivos, sendo que em alguns a evolução foi mais rápida do que noutros, mas em áreas específicas de uma série de objectivos observou-se um afastamento dos países no caminho do seu cumprimento.



Os objetivos ligados à saúde e ao bem-estar e alguns aspetos de combate à pobreza tiveram melhorias significativas, com impacto positivo na sustentabilidade das cidades e comunidades, outro dos objetivos de desenvolvimento definidos pela ONU. Já "ação climática" e a "igualdade de género" foram dois objetivos onde a agregação das tendências, dos cerca de 100 indicadores estudados, mostrou estagnação ou um movimento moderado de afastamento, no conjunto da UE.

Mas a análise por estado-membro revela que o Luxemburgo foge a essa tendência e que é na "igualdade de género" que o Grão-Ducado fez um dos seus maiores progressos, no grupo dos objetivos definidos pela ONU, tendo evoluído e situando-se nos valores mais altos, acima dos 50 pontos, numa escala de zero a 100. A 'ação climática' não aparece contabilizada no quadro luxemburguês.

"Paz, justiça e instituições seguras","saúde e bem-estar" e "trabalho com direitos e crescimento económico" são outros dos objectivos onde o país fez mais avanços, nos últimos cinco anos e com valores altos (mais de 60 pontos)

Em sentido inverso, ainda que acima dos 50 pontos, mas com uma certa estagnação, está o progresso feito na "qualidade da educação" e na "sustentabilidade das cidades e comunidades". Já o caminho para cumprir objectivos de sustentabilidade como a "inexistência de pobreza", a "redução das desigualdades" e na "indústria, inovação e infra-estruturas" está cada vez mais distante, com o Luxemburgo a registar um afastamento significativo, mas também aqui obtendo valores superiores a 50.

Os piores resultados, onde se registou um retrocesso e onde o país está abaixo do meio da tabela, dizem respeito à erradicação da fome ("zero fome") e à "produção e consumo responsáveis".

Também com valores baixos (cerca de 30 pontos), mas com um progresso assinalável está o percurso do Luxemburgo feito para obter "energia limpa e acessível".









