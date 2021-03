Caso aconteceu em novembro do ano passado na ponte fronteiriça entre o Luxemburgo e a Alemanha.

Suspeito da tentativa de homicídio em Remich em 2020 entre os mais procurados da Europa

Diana ALVES As autoridades europeias estão à procura de Aldo Iamandi, principal suspeito no caso de uma tentativa de homicídio em Remich, em novembro 2020. Aldo Iamandi é atualmente um dos fugitivos mais procurados da Europa.

O caso remonta à noite do dia 24 de novembro de 2020. Segundo os relatos que chegaram à polícia nessa noite, foram ouvidos tiros por volta das 22:30 na ponte fronteiriça entre o Luxemburgo e a Alemanha, em Remich. Uma pessoa ficou gravemente ferida.

O alegado autor dos disparos, Aldo Iamandi, conseguiu escapar às autoridades e é procurado desde então. A 11 de fevereiro passado foi alvo de um mandado de detenção europeu e internacional, emitido pela Europol. A polícia luxemburguesa renovou o apelo a eventuais testemunhas e a qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a localizar o suspeito.

Aldo Iamandi. Foto: Europol

As autoridades alertam ainda que o albanês de 30 anos poderá estar na posse da arma usada na noite de 24 de novembro. Qualquer informação sobre o caso deve ser transmitida às autoridades luxemburguesas através do e-mail fast.lux@police.etat.lu ou diretamente às autoridades europeias através do site da Europol.

Além da tentativa de homicídio, Aldo Iamandi é também suspeito de tráfico ilícito de armas, munições e explosivos.



