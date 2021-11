O Ministério da Família informa que sete residentes tinham a vacinação completa, dos quais seis até já tinham recebido a dose de reforço.

Surto no lar Pescatore na Cidade do Luxemburgo

O Ministério da Família informa que sete residentes tinham a vacinação completa, dos quais seis até já tinham recebido a dose de reforço.

Segundo o Ministério da Família, há atualmente nove pessoas infetadas com SARS-CoV-2 no lar Pescatore, na Cidade do Luxemburgo, sendo que oito são utentes e outro é um funcionário.

Os utentes infetados fazem parte da mesma unidade, ou seja têm contacto direto uns com os outros. Num comunicado o Ministério informa que sete residentes tinham a vacinação completa, dos quais seis até já tinham recebido a dose de reforço.

O funcionário está também completamente vacinado. A maioria dos infetados não tem sintomas ou sente sintomas ligeiros. Três pessoas estão atualmente hospitalizadas.

O Ministério da Família sublinha ainda que o lar pôs em práticas todas as medidas recomendadas pela Inspeção sanitária da Direção de Saúde. As salas comuns foram encerradas, as atividades suspensas. As visitas mantém-se mas de forma limitada.

Nos próximos dias, todos os residentes do lar e funcionários vão ser testados.



