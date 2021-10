Até lá os residentes do lar ficam em isolamento. Visitas estão suspensas.

Surto em lar de idosos em Belvaux. 18 pessoas infetadas

Susy MARTINS

O lar de idosos "Résidence op der Waassertrap", em Belvaux, regista um foco de contágio de covid-19. São já 18, as pessoas infetadas. Quatorze residentes e quatro funcionários testaram positivo ao SARS-CoV-2, segundo os ministérios da Família e da Saúde.

Dos 14 residentes infetados, 13 têm esquema vacinal completo. A maioria não tem sintomas, mas uma pessoa teve de ser hospitalizada. Quanto aos funcionários do lar, dos quatro infetados, três não estão vacinados contra a covid-19.

Segundo as autoridades, o lar de idosos está a seguir todas as medidas recomendadas pela Inspeção Sanitária. Está previsto testar novamente todos os residentes e funcionários esta quinta-feira (21 de outubro). Até lá, os residentes do lar de Belvaux ficam em isolamento. As visitas encontram-se suspensas.



