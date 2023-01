O novo surto de covid-19 esgotou os recursos dos hospitais públicos da capital chinesa, Pequim, com doentes, sobretudo idosos, deitados em macas nos corredores ou a receber oxigénio sentados em cadeiras de rodas por falta de camas.

Sociedade 6 3 min.

Pandemia

Surto covid-19. Camas esgotadas em hospitais de Pequim

Lusa O novo surto de covid-19 esgotou os recursos dos hospitais públicos da capital chinesa, Pequim, com doentes, sobretudo idosos, deitados em macas nos corredores ou a receber oxigénio sentados em cadeiras de rodas por falta de camas.

O hospital Chuiyangliu, no leste da cidade, está sobrelotado com doentes recém-chegados, e a meio da manhã já não havia camas livres, mas as ambulâncias continuavam a chegar com mais pessoas infetadas.

Enfermeiros e médicos sob pressão corriam de um lado para o outro para obter informação e fazer a triagem dos casos mais urgentes, sobretudo idosos.



Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 Hospital de Pequim AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Hospital de Pequim AFP Hospital de Pequim AFP Hospital de Pequim AFP Hospital de Pequim AFP Hospital de Pequim AFP Hospital de Pequim AFP

O acentuado aumento de pessoas procurando cuidados hospitalares seguiu-se ao levantamento pelas autoridades da China das suas mais severas restrições de combate à pandemia de covid-19, no mês passado, após quase três anos de confinamentos, proibição de viagens e encerramento de escolas que tiveram graves consequências na economia do país e desencadearam protestos de rua incomuns num país que reprime ferozmente a dissidência política.

O surto pandémico causado por mais uma variante do coronavírus SARS-CoV-2 parece ter alastrado mais rapidamente primeiro nas cidades mais densamente povoadas.

Agora, as autoridades estão preocupadas porque o novo surto está a chegar a cidades mais pequenas e zonas rurais com unidades de saúde pública com menos recursos.

Vários governos locais começaram hoje a apelar às pessoas para não viajarem para as suas terras natais por ocasião do feriado do Novo Ano Lunar, demonstrando crescente preocupação com a abertura decretada pelas autoridades centrais.

Mundo com medo

No estrangeiro, um número crescente de Governos está a exigir testes a viajantes procedentes da China, argumentando que estes são necessários porque o Governo chinês não está a partilhar informação suficiente sobre o surto.

Na quarta-feira, a União Europeia “encorajou fortemente” os seus Estados-membros a impor testes de covid-19 antes do embarque dos passageiros, embora nem todos o tenham feito.

Itália – o primeiro país na Europa onde a pandemia causou um elevado número de vítimas e o caos no sistema de saúde, no início de 2020 – tornou-se o primeiro Estado-membro da UE a exigir testes aos passageiros procedentes da China, na semana passada, seguindo-se-lhe França e Espanha com as suas próprias medidas.

Mas as medidas no bloco comunitário foram adotadas depois de os Estados Unidos terem imposto a apresentação de um teste negativo a quem viajar da China realizado com menos de 48 horas de antecedência.

A China criticou tais exigências e advertiu de que retaliará adotando medidas contra os países que estão a impô-las.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus declarou-se na quarta-feira preocupado com a ausência de fornecimento de dados sobre o novo surto pandémico pelo Governo chinês.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, declarou hoje, numa conferência de imprensa, que Pequim tem regularmente “partilhado informação e dados com a comunidade internacional de uma forma aberta e transparente”.

“Neste momento, a situação da covid-19 na China está sob controlo”, disse Mao, acrescentando: “Além disso, esperamos que a direção da OMS assuma uma posição imparcial, objetiva e assente na ciência, para desempenhar um papel positivo no combate global à pandemia”.

Apesar das preocupações das autoridades locais em relação à abertura decretada por Pequim numa altura em que milhões de pessoas se deslocarão para celebrar o Novo Ano Lunar, Hong Kong anunciou que reabrirá alguns dos seus postos de passagem fronteiriça para a China continental no domingo e permitirá que dezenas de milhares de pessoas os atravessem diariamente sem serem sujeitas a quarentena.

Os postos fronteiriços terrestres e marítimos de Hong Kong com o continente estiveram praticamente encerrados durante quase três anos e espera-se que a sua reabertura dê um impulso muito necessário aos setores do turismo e do comércio de Hong Kong.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.