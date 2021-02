41 residentes e 40 membros da equipa do lar Ste. Elisabeth am Park testaram positivo para a covid-19.

Surto. 80 casos confirmados num lar de idosos da capital

80 pessoas dentro das instalações do lar 'Ste. Elisabeth am Park', 41 residentes e 40 membros do equipa, terão ficado infetadas com covid-19 em meados de janeiro. O lar de idosos da capital moram 110 idosos e trabalham 120 pessoas.

A informação foi confirmada à à rádio RTL pela diretora do lar, Fabienne Steffen, que afirmou que antes deste surto, não tinham tido nenhum caso. Oito pessoas morreram.

Ainda está por explicar a origem do surto, uma vez que são realizados testes regulares aos residentes e equipa. Não foi confirmado se estará presente a variante britânica do vírus, que é mais contagiosa e pode estar na origem da propagação rápida em pouco tempo.

Entretanto, apesar de terem sido abordados para dar início à vacinação, o surgimento de casos atrasou o processo e ainda nenhum residente foi recebeu a vacina contra a covid-19.





