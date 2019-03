Suplementos para crianças, jovens e adultos contêm demasiada frutose, sal ou aditivos com propriedades laxantes, segundo uma análise da revista francesa "60 Millions de Consommateurs".

Suplementos alimentares para o cérebro podem ser "inúteis" e "perigosos"

Num estudo publicado esta quinta-feira, a revista francesa "60 Millions de Consommateurs" considera que os suplementos alimentares para o cérebro "são inúteis ou mesmo perigosos". A publicação, pertencente ao Institut National de la Consommation (INC) - Instituto Nacional dos Consumidores - analisou duas marcas de leite para bebé e oito suplementos alimentares direcionados a crianças, adolescentes, adultos e séniores.

Em relação aos ácidos gordos ómega 3 presentes nos suplementos, considerados essenciais para o bom funcionamento das faculdades cognitivas, a publicação considera que uma dieta equilibrada, que inclua peixes gordos, óleos vegetais e frutos secos, é suficiente para fornecer a quantidade necessária destes nutrientes. "Certamente a fenilalanina e a tirosina são aminoácidos essenciais para as funções cognitivas, mas a quantidade diária recomendada pode perfeitamente ser coberta por uma dieta equilibrada", asseguram os investigadores.

A publicação adverte também para os cuidados especiais necessários em relação às crianças e às doses excessivas de vitamina D, também presentes neste medicamentos, nomeadamente o Biane Enfant (laboratórios Pileje) e o Pediakid (laboratórios Ineldea). Os especialistas alertam para uma possível dosagem excessiva desta vitamina (hipervitaminose) nos casos em que já tenha sido tomada em separado, sobretudo durante os meses de inverno.

Em alguns suplementos direcionados para jovens estudantes foram também detetados níveis elevados de cafeína que podem "impedir o bom funcionamento dos processos de memorização". Casos de sobredosagem poderão causar "dores de cabeça, ansiedade, náuseas e distúrbios no ritmo cardíaco", alerta a revista

Ao mesmo tempo, o estudo identificou quantidades excessivas de frutose (açúcar presente na fruta), sal ou mesmo aditivos, por exemplo com efeitos laxantes. Num dos suplementos para crianças Biane Enfant (do laboratório Pileje), foi, inclusive, detetado excesso de uma substância que atenua o gosto a peixe, originário do ómega 3.

Por último, a "60 Millions de Consommateurs" alerta particularmente para os suplementos com ginkgo biloba, uma planta originária na China vulgarmente utilizado no combate e prevenção da perda de memória durante a senioridade. Em concreto são referidos os suplementos alimentares Cognisciences (laboratórios Santé Verte) ou o Ginkor Memo (laboratórios Tonipharm). No artigo pode ler-se que os beneficios desta planta "não estão comprovados" e que esta poderá mesmo interagir com outros medicamentos, nomeadamente inibir o efeito de anticoagulantes (que impedem a coagulação sanguínea).

