Super-ricos alugam jatos privados e bunkers para fugir do coronavírus

Empresas de jatos privados e aluguer de bunkers assumem aumento de reservas perante avanço do Covid-19 em vários países.

Enquanto milhões de pessoas em todo o mundo se preparam para uma escalada na crise do novo coronavírus, também os super-ricos fazem os seus planos que vão muito para além do armazenamento de víveres, máscaras e desinfetante. As pessoas mais ricas do mundo estão a alugar jatos particulares rumo a destinos paradisíacos ou a bunkers especialmente preparados para desastres deste tipo em países que conseguiram evitar até agora o surto de Covid-19.

De acordo com um artigo do Guardian, muitos levam consigo médicos e enfermeiros pessoais para o caso de serem infetados. No Reino Unido, médicos de clínicas particulares denunciaram a elevada procura de pessoas abastadas que querem fazer testes privados do novo coronavírus. Contudo, as autoridades do país afirmam que só pessoas com "alta probabilidade" de infeção são testadas. Além disso, o sistema de saúde britânico ordenou que todos os testes fossem conduzidos pelas autoridades de saúde pública.

Mark Ali, diretor da Private Harley Street Clinic, afirmou ao Guardian que a procura de pessoas com elevado poder económico por testes privados tem sido elevada mas os privados não podem satisfazer os pedidos porque dependem agora do serviço público de saúde. Contudo, um funcionário de outra clínica na mesma zona admite que têm encaminhado clientes preocupados para testes noutros países.

O diretor da Private Harley Street Clinic acrescentou ainda que a sua clínica também estava a oferecer infusões intravenosas de vitaminas e minerais para estimular o sistema imunitário dos clientes por 400 euros.

Já Adam Twidell, responsável executivo na empresa de jatos privados PrivateFly, afirmou que continuavam a ter um crescimento no número de reservas para voos de evacuação de países de alto risco. "Muitos são de grupos que incluem passageiros idosos ou com condições de saúde que os tornam particularmente vulneráveis para se exporem a multidões em voos coletivos”, explicou.

Por sua vez, a Vivos Group, empresa californiana que constrói abrigos subterrâneos para suportar uma série de desastres naturais e catástrofes, também refere um aumento da procura desde as primeiras notícias da pandemia. A Vivos Group converteu espaços como um bunker da guerra fria no Indiana e um armazém de armas da Segunda Guerra Mundial no Dakota do Sul para a nova missão de acolher super-ricos em fuga do Covid-19.

