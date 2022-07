Saiba as previsões do tempo para os próximos dias.

Sul do Luxemburgo em alerta amarelo devido ao calor

Catarina OSÓRIO Saiba as previsões do tempo para os próximos dias.

O Meteolux colocou o sul do país em alerta amarelo esta quarta-feira devido ao calor. O alerta vai vigorar entre as 13h e as 19h. O alerta amarelo é o segundo numa escala de quatro (onde verde significa ausência de perigo e vermelho é classificado como perigo extremo).

As temperaturas deverão chegar aos 32 graus esta quarta-feira, prevendo-se que os termómetros voltem a estar acima dos 30 graus no fim de semana, particularmente no domingo.

Na próxima quinta-feira os termómetros deverão baixar ligeiramente para os 30 graus.

Já na sexta e sábado as máximas vão rondar entre os 24 e 27 graus. No domingo os termómetros voltam a subir até aos 32 graus.

O sol deverá continuar a brilhar até ao fim de semana, não havendo previsão de chuva.

