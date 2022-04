Sul do Grão-Ducado em alerta amarelo de chuva forte

(actualizado às 13h35) A Meteolux já tinha emitido um alerta amarelo (o menos grave de três) sobre a chuva gelada que vai cair sobre o Luxemburgo ao serão, mas a meio do dia o alerta agravou-se. O serviço de meteorologia luxemburguês subiu o alerta para "vermelho" no norte do Grão-Ducado e para "laranja" no sul do país.