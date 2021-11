Certificado será recomendado para eventos com mais de 100 pessoas. Medida surge em resposta ao surto de infeções do novo coronavírus na Europa.

Covid-19

Suécia vai introduzir primeiro certificado digital de vacinação covid-19

O Governo sueco anunciou nesta quarta-feira, 17, que vai recomendar a apresentação do certificado digital de vacinação contra a covid-19 em eventos fechados com mais de 100 pessoas já a partir de um de dezembro. Medida surge em resposta ao surto de infeções do novo coronavírus na Europa.

O país nórdico, que tinha decidido a partir de um de novembro não testar pessoas com a vacinação completa, mesmo em caso de sintomas, também decidiu reverter esta decisão.

Apesar de a Suécia apresentar poucos casos, ao contrário de muitos países europeus, como Portugal, "não está isolado do resto do mundo", disse a ministra da Saúde, Lena Hallengren, em conferência de imprensa. O país tem atualmente uma taxa de incidência de 85,8 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, uma das mais baixas da Europa, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para a chefe da agência de saúde pública do país escandinavo, Karin Tegmark Wisell, a introdução do certificado digital é uma medida que considera "necessária para não sobrecarregar o sistema de saúde".



A apresentação de um certificado de vacinação exclui os mais jovens - o Governo ainda não decidiu se o limite de idade se fixa nos 16 ou nos 18 anos. A aplicação não é obrigatória, mas recomendada. Os restaurantes e bares estão, por enquanto, isentos.

Até ao momento, a Suécia tem cerca de 85% dos cidadãos com mais de 16 anos inoculados com uma dose da vacina, sendo que 82% da população já recebeu duas ou mais doses.







