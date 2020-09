A Suécia, que atraiu a atenção com a sua estratégia menos rigorosa contra o coronavírus, encontra-se mais uma vez isolada na sua luta contra a epidemia, continuando, por enquanto, a ignorar o uso de máscara.

Suécia segue isolada em Europa de máscara

Ao mesmo tempo que Paris tornou obrigatório o uso de máscaras em todas as ruas, nas ruas da capital sueca, Estocolmo, é raro vê-las nas caras dos cidadãos em supermercados, escritórios, autocarros ou no metro. Conta-se, aliás, pelos dedos quem a utiliza.

Embora as autoridades sanitárias suecas considerem-na pouco eficaz, há outras medidas que são largamente respeitadas como o respeito pelo distanciamento social e a lavagem regular das mãos. "Acho um pouco estranho. Na Suécia, que é um país pequeno, eles julgam saber mais que o resto do mundo", diz Jenny Ohlsson, que dono de uma loja de acessórios na capital sueca onde se pode encontrar todo o tipo de máscaras de pano coloridas.

Ao contrário de praticamente todo o continente europeu, a Suécia optou por não confinou a população e manteve cafés, bares, restaurantes e empresas abertos, pedindo a todos os cidadãos que "assumissem a responsabilidade". Mas os números tornam a estratégia questionável. Com mais de 5.800 mortes e 84.000 casos, o país está entre os mais afetados em relação à população. Mas ao contrário de outros países europeus que se deparam agora com um novo aumento de casos - França, Holanda, Alemanha e Bélgica - os números relativos à Suécia têm vindo a diminuir desde junho.

Confiar na ciência?

Face a esta tendência, as autoridades sanitárias não vêem, por enquanto, qualquer razão para alterar a estratégia, inclusive no que diz respeito às máscaras. O epidemiologista Anders Tegnell, um dos principais responsáveis pela estratégia sueca, considera que a eficácia ainda continua por provar.

Utilizada indevidamente ou mal manuseada, a máscara pode contaminar a pessoa que a usa, defende. "Há pelo menos três relatórios de peso, da Organização Mundial de Saúde, da Agência Europeia de Saúde e da [revista] Lancet que a OMS cita, todos eles afirmando que as provas científicas são fracas", diz o investigador.

Já KK Cheng, epidemiologista do Instituto de Pesquisa Sanitária Aplicada de Birmingham, denuncia a abordagem "irresponsável" e "teimosa" dos suecos. "Se aqueles que pensam como ele estão errados, isso pode custar vidas. Mas se eu estiver errado, qual é o mal?!", argumenta o defensor da máscara.

Anders Tegnell prefere sublinhar o declínio dos números resultantes da melhoria das condições nos lares de idosos, que registaram um grande número de mortes no início da epidemia, combinado com um maior cumprimento de recomendações como o teletrabalho. "Tentar substituir estas medidas por máscaras não vai funcionar", defende. "Vários países que introduziram as máscaras estão agora a experimentar um forte aumento de casos", aifrmou à televisão pública em meados de agosto.

Volte-face dos vizinhos nórdicos

À exceção dos suecos, todos os outros Estados no norte da Europa alteraram recentemente ta estratégia no que toca ao uso de máscara. A Finlândia recomenda o uso de máscaras em locais públicos, a Noruega aconselha o uso nos transportes públicos da capital, e a Dinamarca tornou-a mesmo obrigatória nos transportes públicos e táxis.

Em junho, cerca de 20 médicos e investigadores publicaram uma carta aberta no diário Aftonbladet pedindo a Anders Tegnell e à Agência Sueca de Saúde Pública que reconsiderassem a política de saúde sobre as máscaras. Face ao apelo, as autoridades dizem estar "atentas" à questão e reiteram que poderão introduzir a medida caso julguem necessário.

Em frente à loja de máscaras de Jenny Ohlsson, Gilbert Sylwander, um cidadão de 69 anos, contempla apenas a paleta de cores disponíveis e diz-se confiante na estratégia das autoridades suecas. E se ele próprio fosse obrigado a usar máscara amanhã? "Claro que o faria, só para ser bem educado com os outros".

