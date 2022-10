O partido dos Verdes considera que a medida terá "consequências devastadoras".

Política ambiental

Suécia. Governo de direita acaba com Ministério do Ambiente

Ana Patrícia CARDOSO

A composição do novo Governo sueco de direita, liderado pelo primeiro-ministro conservador Ulf Kristersson, do Partido Moderado, foi apresentada esta semana e há mudanças significativas em relação ao executivo precedente.

Entre elas, o fim do Ministério do Ambiente, enquanto executivo autónomo, pela primeira vez em 35 anos. Embora tenha nomeado uma ministra para o Clima e Meio Ambiente - a deputada liberal de Romina Pourmokhtari, de 26 anos - esta terá de reportar ao Ministério da Energia, Negócios e Indústria, liderado por Ebba Busch, do partido democrata-cristão.

Para o líder do partido dos Verdes, Per Bolund, esta é uma "decisão histórica com consequências devastadoras para as questões ambientais". "É impossível descrever com mais clareza o quão pouco este Governo valoriza o meio ambiente e o clima", afirmou Bolund, citado pela Reuters.

"É lamentável mas não me surpreende, pois os planos do Governo indicam um desmantelamento da política ambiental", explicou Mikael Karlsson, investigador da Universidade de Uppsala, ao jornal Dagens Nyheter. Para Karlsson, "os seus subsídios de elevado consumo de eletricidade e combustíveis fósseis estão em desacordo com os alicerces da política ambiental que tem estado em vigor nos últimos 50 anos".

Retrocesso lembra os tempos em que, antes que o primeiro Ministério do Meio Ambiente fosse estabelecido em 1987, o Ministério da Agricultura e, em seguida, o Ministério do Meio Ambiente e Energia, era os responsáveis pelas questões políticas ambientais.

Crise climática continua uma prioridade

Apesar da extinção do organismo, o novo programa do governo sueco mantém o meio ambiente como uma das sete áreas prioritárias do primeiro ano de mandato, embora muitas iniciativas estejam mais ligadas à crise de energia.

A Suécia vai continuar comprometida a cumprir as atuais metas nacionais e internacionais, como o Acordo de Paris, sobre a redução das emissões de carbono.

O governo também destinou mais dinheiro para a energia nuclear, com garantias de crédito de 36 mil milhões de euros para construir novas usinas nucleares. Também está a ser estudada a viabilidade para reabrir duas usinas nucleares a sul, que foram fechadas nos últimos anos.

Um limite nos preços para as contas de energia, financiado pelo governo, será introduzido até novembro e a rede de pontos de carregamento de veículos elétricos do país será ampliada.

Exemplo mundial

Até agora, a Suécia tornou-se um exemplo no que diz respeito a políticas climáticas. No ano passado, segundo o Índice de Desempenho sobre Alterações Climáticas, ficou em segundo lugar (a seguir à Dinamarca) no ranking de políticas climáticas de 60 países. Ocupou o primeiro lugar nos quatro anos anteriores.

E é uma das nações que contribuíram para a "revolução industrial verde" devido, sobretudo, à abundância de energia hidroelétrica no norte do país. A Northvolt AB começou a fabricar baterias de veículos elétricos para os maiores fabricantes de automóveis da Europa e duas siderurgias preparam-se para iniciar a produção em grande escala de aço sem fósseis.

A Agência Sueca de Proteção Ambiental, uma das primeiras do mundo e que serviu de exemplo para outras, foi criada em 1967.





