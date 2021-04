A Suíça anunciou hoje que doará cerca de 270 milhões de euros à plataforma ACT-Accelerator, criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para que países em desenvolvimento tenham acesso às vacinas, medicamentos e testes de diagnóstico da covid-19.

Suíça doa 270 milhões de euros à OMS para países pobres terem vacina

Lusa A Suíça anunciou hoje que doará cerca de 270 milhões de euros à plataforma ACT-Accelerator, criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para que países em desenvolvimento tenham acesso às vacinas, medicamentos e testes de diagnóstico da covid-19.

Este financiamento também visa fortalecer os sistemas de saúde locais, duramente atingidos pela pandemia do SARS-CoV-2.

"A Suíça tem grande interesse em ver o fim da pandemia de forma rápida e duradoura, mas isso não acontecerá a menos que a sua disseminação seja controlada e o seu impacto reduzido em todo o mundo", declarou o Governo suíço num comunicado.

Nesse sentido, considerou que o surgimento de variantes mais contagiosas do SARS-CoV-2 põe à prova os esforços internacionais para conter a pandemia.

A Suíça já tinha feito uma contribuição de 67 milhões de euros para o ACT-Accelerator no ano passado.

"O combate ao vírus constitui um grande desafio para os países em desenvolvimento. Embora tenha havido um progresso considerável no desenho de testes, tratamentos e vacinas, o acesso a estes não é garantido de forma justa e em grande escala", explicaram as autoridades suíças. De acordo com as instruções das autoridades suíças, dos 270 milhões de euros comprometidos para 2021, um terço será destinado à aliança para vacinas GAVi.

O restante servirá para promover investigações e garantir acesso a diagnósticos e medicamentos, bem como ajudar os Ministérios da Saúde dos países pobres a melhorar a logística e distribuição de material e vacinas contra a covid-19 para que pessoas em áreas de crise ou remotas também possam proteger-se da doença.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.