A partir desta terça-feira, qualquer cidadão que chegue à Suíça a partir de Portugal terá de apresentar teste negativo e realizar uma quarentena de 10 dias.

Covid-19

Suíça coloca Portugal na lista de países de risco

Ana Patrícia CARDOSO A partir desta terça-feira, qualquer cidadão que chegue à Suíça a partir de Portugal terá de apresentar teste negativo e realizar uma quarentena de 10 dias.

A medida entrou em vigor esta terça-feira, às 00h. A Suíça colocou Portugal, Canadá, Japão e Nigéria na lista dos países de risco, com "variante de preocupação", devido à nova estirpe da covid-19, Omicron.

Portugal é dos países da Europa com mais casos positivos da nova variante, após a confirmação dos 13 casos detetados no Belenenses SAD.

Na prática, qualquer cidadão (mesmo vacinado), com mais de 16 anos, que chegue à Suíça proveniente de Portugal tem de apresentar um teste covid-19 com resultado negativo (PCR ou antigénio) e fazer quarentena durante 10 dias, de acordo com o comunicado divulgado pela embaixada da Suíça. As crianças também estão sujeitas ao isolamento de 10 dias.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





O Japão consta desta lista depois de identificar primeiro caso da variante Omicron, na terça-feira. Trata-se de um "viajante que chegou da Namíbia", explicou o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, aos jornalistas.











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.