A 501ª Legião, maior clube mundial de fãs da saga Star Wars, reúne Darth Vaders ou "stormtroopers" e leva a 'Força' a crianças doentes.

Solidariedade

'Stormtroopers' ou Darth Vader. Estes vilões da Guerra das Estrelas levam sorrisos a crianças doentes

Vêm dos Estados Unidos, Suécia ou Austrália muitos dos 14 mil membros que se reuniram em Londres para a convenção anual da Guerra das Estrelas, que deverá receber 60 mil pessoas até segunda-feira.

Durante as celebrações, "encontramos pessoas que conhecemos pela Internet há anos", explica à AFP Romain Rousse, o "comandante" da secção francesa (com 230 membros) da 501ª Legião (maior clube de fãs do mundo da saga). "Onde quer que vá no planeta, pode encontrar pessoas de 501 com quem comer algo ou visitar a zona", garante.

O homem de 40 anos não vestia a armadura de 'stormtrooper' (soldados do império), mas antes um casaco e t-shirt com as cores do clube a que aderiu em 2004. "A covid-19 não me fez bem nenhum, a armadura encolheu", brincou o consultor de TI que vive em Paris.

Vilões que praticam a solidariedade

O pilar mais importante do clube é a solidariedade. Estão sempre prontos para angariações de bens ou visitas a crianças doentes nos hospitais. "É este aspecto não comercial e de bondade que nunca nos proibiu de operar", mesmo depois da Disney ter comprado o estúdio Lucasfilm em 2012, explica Rousse.

Foi também isso que convenceu Ben Connolly, de 33 anos, a juntar-se à aventura. "Foi bom encontrar algo de acordo com os meus valores e que me permite retribuir", explica à AFP, em frente ao stand da 501, montado perto de onde o Imperador Palpatine está sentado.

"Fui à festa de Natal do hospital infantil em Londres e as crianças estavam realmente entusiasmadas e felizes", lembrou.

Um clássico

Criada em 1997 por dois fãs americanos, a 501ª Legião rege-se por normas exigentes. Para aderir, é preciso ter 18 anos e uma roupa que respeite as regras estabelecidas para cada vilão, que pode custar desde 1.000 euros até um Darth Vader de 5.000.

Estes valores não assustaram Christian Villalba, banqueiro de quase 50 anos, que tem cinco destes fatos, como explicou à AFP.

O profissionalismo dos seus trajes é tal que alguns 'stormtroopers' foram chamados para cenas da série "The Mandalorian" ou, como Romain Rousse, para os degraus do Festival de Cannes, a propósito exibição de "A Vingança dos Sith", em 2005.





