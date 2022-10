O projeto deverá estar concluído em 2025.

Espaço

Startup do Luxemburgo desenvolve fábrica para ser instalada no Espaço

O futuro está aí. A Space Cargo Unlimited, com sede no Luxemburgo e França, quer construir até 2025 um veículo que servirá de fábrica espacial.

O contrato para a construção do REV1, um veículo autónomo, sem astronautas a bordo, está agora adjudicado à Thales Alenia Space (TAS), especialista em módulos pressurizados, foi anunciado na quinta-feira.

A nave espacial vai pesar menos de três toneladas e poderá ser utilizada 20 vezes e permanecerá em órbita baixa, a uma altitude de algumas centenas de quilómetros, durante dois a três meses por cada missão.

Este projeto baseia-se na experiência no terreno da TAS, que está a desenvolver a nave espacial Space Rider para a Agência Espacial Europeia após o IXV (Intermediate eXperimental Vehicle), que voou com sucesso em 2015.

"Reunimos os fundos necessários para assegurar o desenvolvimento da primeira fase do veículo", revelou à AFP Nicolas Gaume, CEO da Space Cargo Unlimited.

Indústria no espaço?

A empresa conta com o arranque de "uma nova economia" no Espaço com uma produção industrial que poderá valer 10 mil milhões de dólares até 2040, de acordo com estimativas da Morgan Stanley.

"Desde a agricultura à farmacologia", diz Gaume. A Space Cargo já enviou 320 videiras para o Espaço, durante 14 meses em 2020. "A sua exposição ao ambiente espacial levou a mudanças que deram a estas plantas uma maior resistência natural às alterações climáticas". A empresa planeia levar em 2024 as variedades Cabernet Sauvignon e Merlot, mais resistentes.

A empresa garante que "a gravidade é o único parâmetro de vida que não se move há 4 mil milhões de anos" e que a sua ausência cria "mudanças aceleradas".

"Produzir no espaço também pode permitir o polimento de lentes óticas de alta precisão sem as restrições da gravidade", ou fornecer "salas limpas perfeitas" para o fabrico de microprocessadores, por exemplo, acrescenta Gaume. O céu já não é o limite.

