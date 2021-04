Estudo internacional conclui que sociedades individualistas contribuem mais para o esgotamento dos pais.

Sozinhos e exaustos. Burnout parental é maior nos países ocidentais

Ana TOMÁS

"É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança". O provérbio é africano, mas não perde atualidade, nem aplicação universal, como comprovam as conclusões de um estudo internacional sem precedentes, sobre burnout parental, uma condição de saúde mental caracterizada por um estado de exaustão e um sentimento de saturação relacionados com o papel dos pais e com consequências na qualidade da relação com os filhos.

Esta investigação pioneira, que envolveu 42 países, entre os quais Portugal e os países vizinhos do Luxemburgo – Bélgica, França e Alemanha -, conclui que os países ocidentais são os mais afetados por essa forma de esgotamento e onde os pais estão mais sozinhos e exaustos. "Os países ocidentais, sobretudo os mais ricos e onde há uma cultura mais individualista, são os mais afetados pelo burnout parental", refere a apresentação do estudo liderado pelas investigadoras Isabelle Roskam e Moïra Mikolajczak, da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e publicado recentemente no jornal especializado Affective Science.

O objetivo desta investigação internacional foi tentar compreender até que ponto a incidência do burnout parental depende do contexto cultural do país em que se desenvolve e os resultados mostram que este, mais do que os fatores socioeconómicos e até que o número de filhos, desempenha um papel fundamental na incidência dessa condição de saúde mental nas mães e nos pais.

Nos países ocidentais mais ricos, as famílias em média têm menos filhos, mas há uma cultura mais individualista, pelo que são mais afetadas pelo fenómeno. "Neste estudo examinámos a prevalência do esgotamento parental em 42 países (17.409 pais; 71% mães; média de idade = 39,20) e mostrámos que a prevalência do esgotamento parental varia drasticamente entre os países. As análises dos valores culturais revelaram que as culturas individualistas, em particular, apresentavam uma prevalência visivelmente mais elevada e um nível médio de esgotamento parental.

De facto, o individualismo desempenha um papel mais importante no esgotamento dos pais do que as desigualdades económicas entre países, ou qualquer outra característica individual e familiar examinada até agora, incluindo o número e a idade das crianças e o número de horas passadas com elas", explicam as conclusões da investigação. Estes resultados, salienta ainda o mesmo texto, "sugerem que os valores culturais nos países ocidentais podem colocar os pais sob elevados níveis de stress".

Anne Marie Fontaine, professora da Universidade do Porto e uma das responsáveis pela parte portuguesa da investigação, lembra, na apresentação desta pesquisa, que "nos países individualistas, há o culto à performance e ao perfecionismo, e isso tem sido estendido também ao exercício do papel parental".

Isabelle Roskam, uma das coordenadoras do estudo, acrescenta, por sua vez, que "esta descoberta leva-nos a repensar a máxima do 'cada um por si', que se espalha pelo mundo". Sobretudo, quando investigações anteriores – coassinadas pelas duas responsáveis por esta análise internacional (Isabelle Roskam e Moïra Mikolajczak) – já concluíram que o esgotamento dos pais pode ser mais prejudicial que o esgotamento relacionado com o emprego ou mesmo com a depressão, podendo, em casos mais extremos, levar a pensamentos de fuga ou suicidas.

Bélgica entre os países com maior burnout parental

Segundo a investigação, Bélgica, Polónia e Estados Unidos são os países que apresentaram maior percentagem de burnout dos pais, com uma prevalência entre os 7 e os 8%. Em França, é ligeiramente inferior, situando-se num intervalo entre os 5 e os 6%. E em Portugal o burnout parental atinge entre 1 a 2% dos pais.

Os resultados por países mostram ainda que em alguns países escandinavos, conhecidos pelas suas políticas de natalidade e elevados níveis de desenvolvimento socioeconómico, os valores de burnout parental são elevados, como acontece na Finlândia, onde a prevalência é de 4 a 5%. Na Suécia, o intervalo é equivalente ao de Portugal – entre os 1 e os 2% – e inferior ao verificado em Espanha – que se fica entre os 3 e os 4%.

Para a comunidade científica, o burnout parental induzido pelo stress associado ao cuidado de crianças e adolescentes traz sérias consequências quer para os adultos cuidadores, quer para as crianças. Por isso, há que repensar os próprios modelos de sociedade para responder a uma pressão que, nos países ocidentais, sobretudo, cada vez mais pais carregam sozinhos.

"A parentalidade nesses países pode ser uma atividade muito solitária, diferentemente do que ocorre em culturas mais coletivistas, como é o caso dos países de África, em que há um envolvimento maior de toda a comunidade na educação das crianças", sublinha Maria Filomena Gaspar, professora da Universidade de Coimbra e investigadora do CES, que também coordenou esta investigação internacional em Portugal.

A cientista aponta ainda que este individualismo estrutural das sociedades mais ricas e desenvolvidas foi agravado pela crise sanitária provocada pela covid-19, com as famílias nucleares a passarem a estar "mais isoladas das suas redes de apoio habituais".

Confinamento aumentou casos, sobretudo nos homens

Embora os dados da investigação internacional tenham sido recolhidos antes da pandemia, entre janeiro de 2018 e novembro de 2019, em 40 dos 42 países envolvidos, a equipa portuguesa analisou os impactos de situação sanitária e dos respetivos confinamentos no burnout experienciado pelos pais. Concluiu que "comparando-se os níveis de stress percecionados por pais e mães nos períodos anteriores e durante a pandemia, verificou-se um aumento para ambos os cuidadores", afirma, no mesmo comunicado, Joyce Aguiar, um dos membros da equipa.

Entre as conclusões, a investigadora sublinha um dado que ressalta desta investigação portuguesa, que analisou o cenário de stress durante a pandemia. "Este aumento da exaustão foi mais acentuado nos pais do que nas mães. Sabendo que Portugal é um país onde as mulheres são as principais responsáveis pelos cuidados com as crianças, esta maior propensão dos homens ao burnout parental deve-se não ao volume de tarefas parentais que, de facto, eles tenham assumido durante a pandemia, mas à ausência de recursos emocionais para lidar com as pressões de cuidar dos filhos nas atuais e desafiantes condições – em confinamento, sem apoio da família extensa, com o ensino à distância e o teletrabalho, por exemplo", explica.

Por outro lado, refere Maria Filomena Gaspar, "houve também pais e mães em Portugal que viveram o confinamento como uma oportunidade de redução do burnout parental com, respetivamente, 18,7% dos homens e 26,6% mulheres a relatarem essa melhoria". Um dado que a investigadora já tinha partilhado ao Contacto, em agosto de 2020, quando foram divulgadas as primeiras conclusões desta parte da investigação portuguesa.

Confinamento agravou "bournout parental" em pais de crianças com menos de seis anos Define-se como uma condição de saúde mental caracterizada por um estado de exaustão e um sentimento de saturação relacionados com o papel parental e tem consequências na qualidade da relação com os filhos. Uma investigação internacional, onde Portugal participa, estudou de que forma ele foi afetado pela pandemia.

Apesar desse lado, dos 488 pais e mães que integraram a amostra portuguesa da investigação (81% mães), feita a partir de um questionário online aplicado durante o período do primeiro confinamento em Portugal, concluiu-se que 19% dos pais e 31% das mães afirmaram que o isolamento em casa lhes causou um aumento dos sintomas de burnout parental, com impacto negativo nos seus comportamentos em relação aos filhos.

Desse grupo, aqueles que tinham filhos mais pequenos, com idades até aos seis anos, foram os que mais se ressentiram. "O que os dados nos indicam é que os pais que tiveram mais desafios no exercício da sua parentalidade foram os que tinham os filhos em jardins de infância anteriormente", explicou Maria Filomena Gaspar, na altura, ao Contacto.

A exigência de atenção dos pais de praticamente 24 horas por dia, para crianças que não são ainda autónomas, a que se juntaram, durante os confinamentos, o fecho das creches, o teletrabalho e as tarefas domésticas, contribuíram para agravar esse desgaste, potenciado, em alguns casos, pelo mito da família ideal. Ficar com os filhos em casa até à idade escolar é outro fator de pressão sobre os pais. "Muitas mães e pais sentem-se brutalmente culpados quando deixam um bebé de quatro meses numa creche, quando muitas vezes é um gesto de amor", lembra a investigadora, concluindo que "não é de estranhar o agravamento do burnout em famílias com crianças mais pequenas, sem sequer terem uma rotina organizada e sem estarem habituados a isso. É extraordinariamente difícil".

Na apresentação da investigação internacional, Maria Filomena Gaspar não deixa, por isso, de salientar a importância de esta condição ser conhecida e abordada nas políticas de saúde. "É fundamental que psicólogos clínicos e demais profissionais de saúde conheçam o burnout parental para que possam reconhecer os seus sintomas quando eventualmente se depararem com pais e mães nesta condição, que facilmente pode ser confundida com depressão."

Esta investigação internacional não analisou o Luxemburgo, mas o tema também é reconhecido no Grão-Ducado. Até junho, o Familjen Center promove workshops, online, sobre burnout parental. O próximo realiza-se de 12 a 19 de maio e o seguinte de 2 a 9 de junho. Cada workshop tem oito sessões, alternadas dia sim, dia não, e o custo de 50 euros.



