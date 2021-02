Feminismo é simplesmente sinónimo de igualdade de género. A crónica semanal de opinião de Jessica Lopes.

Editorial Sociedade

Sou feminista e não odeio homens!

Jessica LOPES

Faltam menos de dez dias para o 8 de março e enquanto estou a mobilizar para a grande marcha feminista, sou regularmente confrontada com as mesmas reações. “Mas porque odeiam tanto os homens ?”, diz-me um colega, em tom de brincadeira.



O mais engraçado é que eu até gosto de homens, e já agora também gosto de batom, faço depilação e adoro cor de rosa. Isso porque na verdade o feminismo não tem nada a ver com essas coisas. O feminismo é uma questão de igualdade social, económica e política dos sexos, e não uma luta entre os sexos. As feministas não são mulheres zangadas que estão a tentar incutir noutras mulheres a necessidade de exercer poder sobre os homens. Como o disse muito simplesmente a Chimamanda Ngozi no seu livro “Why we should all be feminists” (2014) “o feminismo exige a aniquilação da hierarquia dos sexos e não a dominação das mulheres sobre os homens como é frequentemente mal interpretado".

A realidade é inegável e estatisticamente comprovada: as mulheres ganham menos que os homens, são mais sujeitas a serem vítimas de violência doméstica ou outras formas de violências sexuais e sexistas, ocupam em maior percentagem empregos em setores precários e assumem a grande maioria do trabalho de cuidados, remunerado e não remunerado. Feminismo é querer lutar contra todas essas injustiças.

É também interessante olhar para o uso da palavra feminismo. Algumas pessoas opõem-se à ideia do feminismo, chamando-se a si próprias "humanistas". Naturalmente os direitos das mulheres fazem parte dos direitos humanos em geral - mas optar por utilizar o termo vago como direitos humanos é negar o problema específico e particular do género. O termo feminismo ajuda-nos a identificar que durante séculos um grupo específico, neste caso as mulheres, têm sido e muitas vezes ainda são vítimas de opressão e exclusão.

Quando as pessoas dizem que não sou feminista porque sou humanista, é um pouco como dizer #alllivesmatter quando falam de #blacklivesmatter. Está a prestar um mau serviço à causa da erradicação da discriminação que realmente existe. Estão no fundo a tentar negar a existência de um problema e de uma discriminação concreta, disfarçando-a num quadro de alegados direitos gerais.

A palavra feminista é invariavelmente pesada por interpretações negativas. Assume-se frequentemente que as feministas são mulheres que odeiam os homens, a ideia de casamento e as piadas. Assume-se que as feministas estão sempre zangadas e que não querem ter filhos.

No entanto, as feministas estão na verdade a questionar a cultura patriarcal. Acreditam na liberdade de escolha, que pode ser alargada ao casamento, ter ou não filhos, usar ou não maquilhagem, fazer ou não a depilação etc. Embora haja uma multiplicidade de variantes do feminismo, e portanto múltiplas definições que podem ser discutidas em detalhe, o princípio da igualdade entre todos os géneros continua a ser o fio condutor comum que atravessa todos eles.

Acredita que as raparigas merecem as mesmas oportunidades na educação que os rapazes? Acredita que as mulheres merecem igualdade de oportunidades e salários iguais no local de trabalho? Acredita que as mulheres merecem os mesmos direitos que os homens no geral? Acredita que devem ser tomadas medidas para lutar contra as violências feitas às mulheres? Se respondeu sim as perguntas acima, então, parabéns, é feminista!

Hoje em dia, os estereótipos negativos são frequentemente o principal factor que leva os indivíduos a dissociarem-se do rótulo feminista, mesmo quando concordam com os seus objetivos. Então precisamos de encontrar uma nova palavra? Não! Vamos reapropriar-nos da palavra feminismo, recordar a sua importância histórica e discuti-la com aqueles que são preconceituosos. Esta Greve é mais uma oportunidade para ter essa conversa, com os colegas no trabalho ou na escola, em casa com os pais ou parceiros... sublinhamos a definição da palavra feminismo e a razão pela qual é importante mantê-la. Feminismo é simplesmente sinónimo de igualdade de género.

