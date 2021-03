SOS Détresse recebeu cerca de 3.800 chamadas em 2020

Mais de 780 pessoas tinham questões ou preocupações relacionadas com a covid-19.

É anónimo, gratuito, está disponível todos os dias e pode ser um primeiro passo para quem luta contra a depressão. Falamos do serviço prestado há cerca de 45 anos no Luxemburgo, pela associação SOS Détresse, que só em 2020, atendeu quase 3.800 chamadas (3.720) e respondeu a quase 500 emails (499).

Questões familiares, problemas no trabalho ou até pensamentos suicidas são algumas das razões que levam as pessoas a contactar este serviço. Mas 2020 foi ainda diferente devido à pandemia. Mais de 780 pessoas tinham questões ou preocupações relacionadas com a covid-19. Segundo a associação, o encerramento do setor da HORECA, como medida de prevenção, desencadeou junto das pessoas abrangidas, um sentimento de medo à volta do seu futuro.

O relatório da SOS Détresse relativo a 2020 revela que mais de metade dos contactos partiram de mulheres: 2.620 mulheres contra 1.099 homens. Dos que pediram ajuda, foram sobretudo as pessoas entre os 51 e os 60 anos, com 1.192 chamadas, seguidas das pessoas entre 41 e 50 anos, com 634 telefonemas.

O serviço da SOS Détresse é assegurado por 45 voluntários, sendo que 13 voluntários abandonaram a associação em 2020, por razões pessoais. O serviço pode ser contactado através no número de telefone 45 45 45.



