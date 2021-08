A aventura começa amanhã, a partir da Bélgica, e nos próximos três meses a jovem irá cruzar os céus do planeta. Depois sonha com voos mais altos: tornar-se astronauta.

Sonho de recorde mundial

Zara, 19 anos, vai dar a volta ao mundo sozinha a pilotar o seu avião

AFP A aventura começa amanhã, a partir da Bélgica, e nos próximos três meses a jovem irá cruzar os céus do planeta. Depois sonha com voos mais altos: tornar-se astronauta.

Dar a volta ao mundo sozinha. É isso que Zara Rutherford, de 19 anos, quer fazer nos próximos meses e a aventura começa amanhã, a partir da Bélgica. Se for bem sucedida, será um recorde mundial.

Assim que Zara Rutherford descolar, só existirá ela própria e o seu avião - e o mundo grande e vasto. Aos 19 anos, a jovem piloto quer tornar-se a mulher mais jovem a voar sozinha em todo o mundo.

"No momento em que levanto voo, esqueço tudo o resto", diz Rutherford à Deutsche Presse-Agentur. Isso é o melhor de voar. A sua aventura está programada para começar a amanhã, 18 de Agosto, a partir da cidade belga de Wevelgem. Voar começou praticamente no berço de Zara, que tem cidadania bela e britânica.

Tanto a sua mãe belga como o seu pai inglês são pilotos. É por isso que ela já conhecia o cockpit de um avião, quando tinha apenas alguns meses de idade. Milhares de milhas viria a conquistar depois. Aos 14 anos, a jovem aprendeu a pilotar um avião e esforçou-se para obter a sua primeira licença de piloto. Agora, aos 19 anos, o objetivo é um recorde mundial.

Até agora, o recorde tem sido mantido pela americana Shaesta Waiz, que voou pelo planeta sozinha aos 30 anos de idade. O recordista masculino pertence a um jovem de 18 anos, o que para Zara também é um sinal de desigualdade de género.

Mais mulheres pilotos

A jovem espera conseguir que mais raparigas se interessem pela ciência e pela aviação e por isso apoia duas iniciativas sem fins lucrativos - "Dreams Soar" e "Girls Who Code" - que apoiam a sua iniciativa.

O último projeto integra a o feito da velejadora holandesa Laura Dekker, que deu a volta ao mundo sozinha no seu veleiro, um feito que iniciou com apenas 14 anos de idade. Quando comunicou a sua intenção houve longas discussões legais sobre se Dekker seria autorizada a navegar sozinha com essa idade. Zara, que tem cidadania britânica e belga, não tem de se preocupar com isso pois já tem 19 anos.

Como piloto desportivo, ela está até isenta da maioria das medidas de quarentena decretadas devido à covid-19, por isso, nem a pandemia pode interromper o seu sonho. Mas vai realizar os testes de rastreio regularmente.

"A última coisa que quero fazer é arrastar a Covid à volta do mundo", diz.

Aventura de três meses

Zara parte da Bélgica, e o primeiro destino é a sua pátria britânica, depois segue para a Islândia, Gronelândia e continua para oeste. Pelo meio, encontrará abrigo com conhecidos e apoiantes em todo o mundo. A chegada desta aventura está prevista para a Bélgica daqui a três meses, a 4 de Novembro. Talvez seja mais rápido, talvez demore mais tempo. Zara tem tempo, pois a jovem decidiu tirar um ano sabático após o final do liceu.

"O inesperado" é aquilo por que a piloto tem mais respeito - mas também aquilo por que está mais ansiosa, como ela confessa.

Zara Rutherford preparou-se para a viagem da forma mais meticulosa possível. Mesmo que nem tudo possa ser planeado, a sua aventura deve ser "tão segura quanto possível" - especialmente quando condições meteorológicas difíceis ou dificuldades técnicas à distância causam turbulência.

Por isso, nas últimas semanas, a piloto frequentou muitas formações de segurança em aviação. A jovem financiará a sua viagem com a ajuda de patrocinadores e poupanças. Por esta aventura, Zara sacrificou o seu próprio carro, vendendo-o.

Ser astronauta

Enquanto muitos jovens da sua geração se organizam em movimentos climáticos pedindo o boicote de viagens aéreas, Zara é atraída para os céus. Mas Zara também compreende o "flight shame" (que defende as viagens de comboio contra as viagens aéreas), e para compensar as emissões da sua viagem, plantou árvores no valor de várias centenas de euros.

"Não significa que estou a ajudar o clima", diz , "mas estou a tentar reduzir a minha pegada ecológica tanto quanto possível". Além disso, defende que na viagem à volta do mundo, o seu avião ligeiro consome tantas emissões como um avião de passageiros consome em dez minutos.

No entanto, Zara espera que dentro de alguns anos, tal viagem seja também possível com um avião movido a eletricidade.

E o que se segue depois de uma viagem à volta do mundo? As ambições de Zara já vão muito além disso, mesmo antes da descolagem: voam até ao espaço. Depois da sua aventura, a belga quer estudar informática e engenharia elétrica - com o objetivo de se tornar astronauta.

