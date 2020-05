Sondagem. Vários países europeus defendem aplicações de rastreamento

Cinco países europeus, incluindo Portugal, defendem aplicações de rastreamento.

Cinco países europeus, incluindo Portugal, defenderam recentemente que as aplicações de rastreamento à covid-19 podem "desempenhar um papel importante" para a saída da crise, sendo o "desafio atual" desenvolver soluções técnicas eficazes além fronteiras dos Estados-membros.



Num debate recente com militantes do PS, o primeiro-ministro, António Costa, admitiu mesmo que cada cidadão receberia um aviso se estivesse em contacto com alguém contaminado com covid-19. Mas garantiu que as autoridades portuguesas não teriam acesso à identificação dos utilizadores.

