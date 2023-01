É confidencial, pode ser respondida em português e destina-se a pessoas com mais de 18 anos que residam no Luxemburgo.

Cancro

Sondagem para melhorar qualidade dos cuidados a doentes oncológicos

Henrique DE BURGO É confidencial, pode ser respondida em português e destina-se a pessoas com mais de 18 anos que residam no Luxemburgo.

O Instituto de Saúde do Luxemburgo e o Ministério da Saúde têm uma sondagem online, no site www.colivecancer.lu, para recolher experiências de pessoas com cancro. O objetivo da iniciativa é melhorar a qualidade dos cuidados e a eficiência do sistema nacional de saúde na luta contra o cancro.

De acordo com as autoridades luxemburguesas e europeias, cerca de três mil novos casos de cancro são diagnosticados a cada ano no Grão-Ducado e 1.100 pessoas sucumbem à doença, o que representa perto de um quarto das mortes anuais em todo o país.

O cancro é ainda a primeira causa de morte em homens e a segunda em mulheres.

Atualmente, o número de pessoas que vivem com cancro no Luxemburgo é estimado em 18.000, ou seja, quase 3% da população. A sondagem pretende recolher a opinião dos doentes sobre os tratamentos e apoios que têm recebido, e a sua qualidade de vida.

É confidencial, pode ser respondida em português e destina-se a pessoas com mais de 18 anos que estão em tratamento ou que foram tratadas a um cancro nos últimos 5 anos.

Os participantes irão também receber informações úteis sobre a alimentação em cada fase da doença, a atividade física a praticar ou questões sobre apoio psicológico.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.