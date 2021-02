Ao contrário das missões chinesa, Tianwen-1, e norte-americana, Marte 2020, a "Hope" não vai aterrar no Planeta Vermelho, devendo utilizar três instrumentos científicos para monitorizar a atmosfera marciana.

Sonda dos Emirados Árabes "Hope" envia primeira imagem de Marte

A sonda "Hope", dos Emirados Árabes Unidos, enviou a primeira imagem de Marte alguns dias depois de entrar em órbita à volta do planeta vermelho, anunciou hoje da agência espacial daqueles países.

Segundo a agência de notícias francesa AFP, a imagem foi conseguida na quarta-feira, um dia depois de os Emirados conseguirem colocar a sonda "Amal", que em árabe significa Esperança, na órbita de Marte, tornando-se o primeiro país árabe a fazê-lo.

"A missão Mars dos Emiratos captou a imagem do maior vulcão do sistema solar, Olympus Mons, emergindo à luz do sol da madrugada", cita a AFP.

O momento foi também assinalado pelo emir do Dubai e primeiro-ministro do país, Mohammed ben Rached al-Maktoum, através da rede social Twitter: "A primeira imagem de Marte tirada pela primeira sonda árabe da história", escreveu.

Aquela sonda foi concebida para fornecer uma imagem completa da dinâmica meteorológica do planeta Marte, "mas é acima de tudo um passo para um objetivo muito mais ambicioso: a criação de uma colónia humana em Marte dentro de 100 anos".

Ao contrário das missões chinesa, Tianwen-1, e norte-americana, Marte 2020, a "Hope" não vai aterrar no Planeta Vermelho, devendo utilizar três instrumentos científicos para monitorizar a atmosfera marciana.

As previsões apontam para que a sonda dos Emirados comece a transmitir informação em setembro, dados que estarão disponíveis para os cientistas de todo o mundo.

