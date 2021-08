A Lituânia enfrenta uma crise de refugiados e pediu ajuda à UE.

Luxemburgo presta apoio à Lituânia com centenas de sacos-cama

Ana Patrícia CARDOSO

Na sequência de um pedido das autoridades lituanas, através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, o Luxemburgo vai prestar apoio ao país, avançou em comunicado o Serviço de Incêndio e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS).

Há vários meses que a Lituânia enfrenta uma crise migratória, com um número recorde de refugiados a procurar asilo, vindos da Bielorrússia.

Bielorrússia. "Ninguém está autorizado a cruzar a fronteira, seja do sul ou do oeste", avisa Lukaschenko Segundo números oficiais, cerca de 3.500 pessoas já foram detidas este ano na fronteira da Lituânia com a Bielorrússia. A maioria deles pediu asilo.

Sendo informação oficial, serão mais de quatro mil migrantes que atravessaram a fronteira, desde o início do ano. Em comparação, apenas 80 foram registados em 2020.

A fim de melhorar as condições de vida dos migrantes nos campos criados pelas autoridades lituanas, o Luxemburgo vai doar 600 sacos-cama, que já seguiram para o país.

No passado, Lukashenko ameaçou deixar pessoas de países como o Iraque, Afeganistão ou Síria atravessar a fronteira em resposta às sanções da UE impostas ao seu país. A Letónia, a Lituânia e a Estónia, que integram a UE, acusaram o Governo do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, de encorajar o fluxo migratório.

A Polónia, outro membro da União Europeia que faz fronteira com a Bielorrússia, assinalou também um número crescente de migrantes iraquianos e afegãos a tentar entrar a partir daquele país, no que um funcionário do Governo chamou parte da "guerra híbrida" do regime de Minsk contra a UE.

