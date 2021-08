Semedo será conduzida perante um procurador na terça-feira.

Sociedade

Rúben Semedo detido na Grécia por alegada violação

Redação Semedo será conduzida perante um procurador na terça-feira.

O defensor do Olympiakos Ruben Semedo foi preso no domingo à noite na sequência de uma alegação de violação apresentada por uma adolescente.

A jovem de 17 anos disse à polícia que tinha conhecido o jogador português de 27 anos num bar em Oropos para tomar um copo no sábado passado, após o que a levou para sua casa no subúrbio de Glyfada, no sul do país, onde alegou ter sido agredida sexualmente.

Semedo será conduzida perante um procurador na terça-feira. Uma segunda pessoa foi implicada no caso, mas não foi detida.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.