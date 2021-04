A mediadora Claudia Monti apresentou ontem, aos deputados, o seu relatório anual, referente a 2020.

Situação nas prisões do Luxemburgo no centro do relatório da mediadora

A missão da mediadora é de representar os cidadãos, empresas e associações, no seu relacionamento com a administração pública, tentando resolver litígios de forma amigável, entre as diferentes partes.

Numa breve comunicação, Claudia Monti informa que a partir de meados de março do ano passado, o serviço acordou uma atenção particular à gestão da crise sanitária nas prisões do Luxemburgo (Schrassig e Givernich), uma vez que o contexto pandémico acarreta riscos acrescidos de maus tratos.

O serviço da mediadora teve, nomeadamente, de intervir após a morte de um recluso no Centro Penitenciário de Schrassig e também após a morte de um homem numa das celas da polícia grã-ducal, onde este estava detido por ter consumido demasiado álcool.

A mediadora (Ombudsman, em luxemburguês) assumiu o cargo a 23 de abril de 2017, em substituição de Lydie Err, e suspendeu a sua carreira de advogada.

As queixas endereçadas a Claudia Monti vão ser agora analisadas nas várias comissões parlamentares, sendo que está previsto um debate sobre o relatório no decorrer do ano.



