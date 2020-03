O director-geral de Saúde está preocupacom com "a possível saturação" dos hospitais.

Situação "muito inquietante" em França

A situação da epidemia do coronavírus em França "é muito preocupante" e "está deteriorar-se muito rapidamente", disse na segunda-feira o diretor geral de saúde Jérôme Salomon em declarações à France Inter. O responsável manifestou-se preocupado com uma possível "saturação" dos hospitais. "O número de casos agora está a duplicar a cada três dias", mas "eu gostaria especialmente que nossos cidadãos percebessem que há pessoas doentes, em terapia intensiva e cujo prognóstico vital está comprometido, e essas pessoas são às centenas", sublinhou. "Há a preocupação de que a rapidez da epidemia leve à saturação do sistema hospitalar francês, que queremos absolutamente evitar", disse Jérôme Salomon, citando em particular a difícil situação nas regiões da Alsácia e da Ile-de-France. "É por isso que devemos fazer tudo para que esta epidemia abrande", insistiu ele, pedindo mais uma vez a responsabilidade da população e a aplicação rigorosa de gestos de barreira.