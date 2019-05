Sistema de inteligência artificial promete diagnosticar cancro com mais precisão que radiologistas

Ainda só tem três dias de vida, mas o filho do príncipe Harry e de Meghan Markle já é alvo de racismo. Um conhecido animador da rádio BBC, no Reino Unido, publicou uma imagem de um casal com um macaco com a legenda “bebé real deixa o hospital”, no Twitter. Foi despedido. Pela Internet, multiplicam-se as questões sobre a cor da pele do bebé real.