Sismo atingiu a província de Java Ocidental, a mais populosa da Indonésia.

Terramoto

Sismo na Indonésia fez 46 vítimas mortais

Lusa Sismo atingiu a província de Java Ocidental, a mais populosa da Indonésia.

Um sismo de magnitude 5,4 atingiu esta segunda-feira Cianjur, na província indonésia de Java Ocidental, provocando pelo menos 46 mortos e 300 feridos, além de danos significativos a casas e infraestruturas.

"De acordo com as informações que tenho no momento, quase 20 pessoas morreram e pelo menos 300 estão a ser tratadas. A maioria partiu ossos depois de ter ficado presa nos escombros de prédios", disse Herman Suherman, chefe da administração municipal de Cianjur, ao canal de televisão Metro TV.

A província de Java Ocidental, com quase 50 milhões de habitantes, é a mais populosa da Indonésia.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que acompanha a atividade sísmica em todo o mundo, registou o terramoto às 13:21 (07:21 no Luxemburgo) e localizou o epicentro a 16,7 quilómetros da cidade de Cianjur, que tem uma população de cerca de 170.000 pessoas.

Em vídeos que circulam na internet, é possível ver os estragos causados pelo terramoto

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O terramoto também causou danos a várias residências e infraestruturas nos arredores de Cianjur, que fica a cerca de 75 quilómetros de Jacarta, onde os moradores também sentiram os tremores, segundo relatos de internautas nas redes sociais.



Por sua vez, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) estimou a magnitude do abalo em 5,6 e descartou um perigo "potencial para 'tsunami'.

Na sexta-feira, um sismo de magnitude 6,9 sacudiu a costa oeste da Indonésia e o epicentro foi localizado perto da pequena ilha de Enggano.

A Indonésia, com cerca de 275 milhões de habitantes, fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica na qual são registados cerca de sete mil terramotos a cada ano, a maioria deles moderados.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.