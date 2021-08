A comemoração tem lugar às 18h, junto ao “Monumento aos Mortos”, em frente ao Museu Nacional da Resistência, em Esch-sur-Alzette.

Sindicatos

Esch-sur-Alzette. OGBL assinala esta terça-feira greve geral de 1942

Henrique DE BURGO A comemoração tem lugar às 18h, junto ao “Monumento aos Mortos”, em frente ao Museu Nacional da Resistência, em Esch-sur-Alzette.

A central sindical OGBL relembra esta terça-feira a greve geral de agosto de 1942. A 31 de agosto de 1942, os habitantes de Wiltz deram início a uma greve geral que uniu todo o país contra a ocupação alemã. Foi a maior manifestação de resistência do Grão-Ducado contra as deportações políticas e depois da execução de 21 luxemburgueses, que se insurgiram contra o decreto que os forçava a combater no exército alemão.

Além da comemoração em Esch-sur-Azette, as delegações da OGBL vão também assinalar a data em Wiltz (a partir das 11h) e em Schifflange (às 17h, em frente à placa comemorativa na entrada da antiga siderúrgica).

No dia 2 de setembro vai ser organizado um evento semelhante na ArcelorMitall de Differdange (às 9h), bem como no dia 3 de setembro, na ArcelorMittal de Esch-Belval (às 11h30).



