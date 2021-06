Os organismos consideram que a reforma aprovada em maio passado vai criar duas categorias de enfermeiros.

Sindicatos e Associação dos Doentes protestam esta terça-feira em frente ao Parlamento

Susy MARTINS Os organismos consideram que a reforma aprovada em maio passado vai criar duas categorias de enfermeiros.

Vários sindicatos do setor da saúde e a Associação dos Doentes (Patiente Vertriedung, em luxemburguês) juntam-se esta terça-feira numa ação conjunta para protestar contra a reforma das formações nas profissões da saúde. O piquete de protesto terá início às 15h, em frente ao Parlamento.

Os organismos estão contra o não envolvimento dos próprios profissionais da saúde na reforma apresentada no passado dia 3 de maio. Embora saúdem a reforma, já esperada há vários anos, criticam no entanto alguns aspetos da revisão, considerando que não correspondem à realidade no terreno.

Os sindicatos e a Associação dos Doentes consideram, por exemplo, que a reforma vai criar duas categorias de enfermeiros: os que têm um BTS (Curso Técnico Superiore Profissional, equivalente ao bacharelato) e os que terão uma licenciatura. E defendem que a formação BTS para estes profissionais deve ser abolida, e que a licenciatura passe a ser a única opção.

Criadas mais licenciaturas para colmatar falta de enfermeiros no Grão-Ducado Crise pandémica, em que o país teve de recorrer aos profissionais dos países vizinhos, reforçou ainda mais esta necessidade.

Nos planos do Governo está a criação de uma licenciatura em Enfermagem de cuidados gerais, com duração de três anos, a partir de 2023/2024. Em paralelo serão também criadas outras quatro licenciaturas em Enfermagem Especializada. Estão previstas ainda mais duas licenciaturas de assistente técnico médico em obstetrícia e radiologia, a partir de 2023. Será ainda criado um programa de formação de mais um ano para os enfermeiros generalistas que pretendam obter uma especialização.

