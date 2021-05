As centrais sindicais LCGB e OGBL assinaram, esta quarta-feira, um plano de manutenção no emprego para as empresas de táxis.

Sindicatos assinam plano de manutenção no emprego no setor dos táxis

Susy MARTINS As centrais sindicais LCGB e OGBL assinaram, esta quarta-feira, um plano de manutenção no emprego para as empresas de táxis.

Há várias medidas neste plano de manutenção, nomeadamente, o trabalho a meio-tempo voluntário. Voluntária é também a possibilidade de pedir uma licença sem vencimento. Durante o período de validade do plano também vão ser proibidos os despedimentos por razões económicas.

Devido à situação atual ligada à pandemia, este setor de transportes é fortemente impactado pela crise sanitária uma vez que depende fortemente dos setores do turismo e dos eventos.

Certas medidas impostas pelo Governo, como a limitação dos ajuntamentos ou de eventos profissionais, ou ainda a diminuição de viagens de avião que automaticamente diminuem os trajetos dos táxis, e também o desaparecimento dos clientes que circulam à noite, devido ao recolher obrigatório, tiveram um impacto negativo no volume de negócios das empresas dos táxis.

Afim de evitar consequências nefastas para os condutores de táxis, e salvaguardar as suas existências, os parceiros sociais assinaram um plano de manutenção no emprego, com uma validade de sete meses, ou seja o plano estará em vigor entre 1 de junho e 31 de dezembro de 2021.



